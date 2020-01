27日、FAカップ5回戦の組み合わせ抽選会が行われた。

FW南野拓実が所属するリヴァプールは、ホームで行われるシュルーズベリー・タウン(3部)との4回戦再試合を制した場合、チェルシーと対戦することになった。

4回戦でトランメア(4部)を6-0と一蹴したマンチェスター・Uは、再試合に突入したノーサンプトン(4部)対ダービー・カウンティ(2部)の勝者と対戦することに。ダービーで選手兼コーチを務める元イングランド代表FWウェイン・ルーニーは、通算559試合に出場した古巣と対戦することになるのだろうか。

王者マンチェスター・Cは、シェフィールド・ウェンズデイ(2部)と対戦する。また、27日に行われた4回戦でボーンマスとの対決を2-1で制したアーセナルは、ポーツマス(3部)と対戦する。

5回戦は3月3日〜5日に行われる予定となっている。なお、このラウンドからは90分で決着がつかなかった場合、再試合ではなく、延長戦とPK戦で勝敗を決することになる。

組み合わせは以下の通り。

シェフィールド・W(2) vs マンチェスター・C(1)

レディング(2)対カーディフ・シティ(2)の勝者 vs シェフィールド・U(1)

チェルシー(1) vs シュルーズベリー(3)対リヴァプール(1)の勝者

ウェスト・ブロムウィッチ(2) vs ニューカッスル(1)対オックスフォード・U(3)の勝者

レスター(1) vs コヴェントリー(3)対バーミンガム(2)の勝者

ノーサンプトン(4)対ダービー(2)の勝者 vs マンチェスター・U(1)

サウサンプトン(1)対トッテナム(1)の勝者 vs ノリッジ(1)

ポーツマス(3) vs アーセナル(1)