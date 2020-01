俳優たちが様々なミッションに立ち向かうLINE LIVE人気番組『Mission in B.A.C』が映画化決定！

LINE LIVEオリジナル人気番組『Mission in B.A.C』が、2020年春に映画化されることが決定した。



イケメン人気役者たちが夜な夜なあらゆるミッションに立ち向かうLINE LIVEオリジナル人気番組『Mission in B.A.C』は、毎週火曜・木曜・土曜日に好評配信中。ミッションVS俳優・声優、日々変わるキャストと視聴者一体でミッションに立ち向かう内容だ。

斬新なプログラムは一躍注目を集める人気番組へと成長し、昨年2019年7月には『MISSION IN B.A.C. THE STAGE』として舞台化が実現している。



そして2020年・春、驚愕の映画化および公開が正式決定! その名も、『MISSON IN B.A.C. THE MOVIE』!



作品には、2.5次元舞台などで大活躍中の人気若手俳優、岸本勇太・上田堪大・稲垣成弥・瀬戸啓太・佐藤友咲・一ノ瀬竜・倉冨尚人・井澤勇貴らが出演。またセイン・カミュ、鳥居みゆき、津田寛治 らの個性派俳優も出演、作品に華を添えている。

いつものミッションがSF映画へと昇華、重厚さと見ごたえ満点の仕上がり内容だ。



監督は、映画『メサイア』シリーズや、映画『血まみれスケバンチェーンソー』などCGを駆使した迫力ある映画で活躍中の山口ヒロキが、今作のメガホンをとっている。



さらに、『MISSON IN B.A.C. THE MOVIE』完成披露上映会の開催も決定! この完成披露上映会において史上最速で作品を披露、撮影秘話や裏話などが聞けるかも!?

チケットは現在発売中だ。



(C)「MISSION IN B.A.C. THE MOVIE」製作委員会