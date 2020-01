『攻殻機動隊 SAC_2045』2020年4月に配信決定！ 田中敦子・大塚明夫・山寺宏一らメインキャスト、最新予告編も公開

シリーズ史上初となるフル3DCGアニメーションとなり、Netflixにて全世界独占配信されるアニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』の配信時期が2020年4月となることが発表され、併せて最新予告編、ティザービジュアル、オープニングテーマなどが公開された。



『攻殻機動隊』シリーズは、1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」(講談社)にて士郎正宗が原作漫画を発表、連載開始以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を構成し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた。

その最新作となる『攻殻機動隊 SAC_2045』は、『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズを手掛けた神山健治と、『APPLESEED』シリーズを手掛けた荒牧伸志によるダブル監督、Production I.GとSOLA DIGITAL ARTSによる共同制作スタイルの作品。



メインキャストには、田中敦子(草薙素子役)、大塚明夫(バトー役)、山寺宏一(トグサ役)など、神山健治監督による『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズで同役を演じたオリジナルキャストが「公安9課」の面々を再び演じる。劇伴の音楽を手掛けるのは、戸田信子と陣内一真。これまで『METAL GEAR SOLID』シリーズ等の音楽を担当し、『ULTRAMAN』(2019年)に引き続き、神山・荒牧両監督の作品世界を彩る。

▲メインキャストの3人、田中敦子(草薙素子役)【中央】、大塚明夫(バトー役)【左】、山寺宏一(トグサ役)【右】



そして、オープニングテーマを手掛けるのは常田大希(King Gnu)によるプロジェクト、millennium parade(ミレニアムパレード)。書き下ろし楽曲となるオープニングテーマ「Fly with me」は、既に自身のライブでは本作のオープニングテーマということは伏せて披露されていた。本楽曲におけるアーティスト名は、コラボレーション名義「millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045」。また、今回の発表に際して、常田大希によるコメントも到着した。



●常田大希(millennium parade)コメント



攻殻機動隊の主題歌を作って欲しいというオファーを頂いた時、身体中の血が湧き上がったのを今でも覚えている。

なぜなら俺たちがmillennium paradeで作ろうとしている世界観は攻殻機動隊から多大なる影響を受けているから。

二つ返事でやらせて欲しいと伝えた。

今回主題歌に決定したmillennium paradeのFly with meという曲は、攻殻機動隊 SAC_2045の主題歌であると同時に俺たち自身の主題歌でもある。

そのくらい愛着と思い入れのあるこの楽曲が、攻殻機動隊の一端を担える事をとても幸せに思います。

2020年春、全世界同時配信。

楽しみに待っていてください。



常田大希



さらに、キャストによる劇中台詞、音楽およびオープニングテーマを使用した最新予告編、キャラクターデザインを手掛けるイリヤ・クブシノブによる主人公・草薙素子と公安9課メンバーが描かれたティザービジュアル第2弾、謎に包まれていたストーリーも公開。

作品公式サイトも本日1月27日(月)17時よりリニューアルされている。

また、本作が3月21日(土)〜24日(火)に東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2020」に参加することも決定した。 3月21日(土)14:00〜14:30に、BIRD BLUE STAGEにおいて開催される<Netflixアニメステージ>では本作が大きくフィーチャーされ、神山・荒牧両監督とともにメインキャストである田中敦子、大塚明夫、山寺宏一が登壇、さらなる作品情報が公開される予定だ。





(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会



◆『攻殻機動隊 SAC_2045』

Netflixにて、2020年4月全世界独占配信(※中国本土を除く)



<STORY>

持続可能な戦争(サスティナブル・ウォー)がもたらす新たな支配種”ポスト・ヒューマン”

再び組織される草薙素子率いる公安9課、通称”攻殻機動隊”



2045年。全ての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デフォルト」の発生と、AIの爆発的な進化により、世界は計画的且つ持続可能な戦争”サスティナブル・ウォー”へと突入した。だが人々が、AIによる人類滅亡への危機を日常レベルで実感できるまでには衰退の進んでいない近未来――。内戦・紛争を渡り歩き、廃墟が横たわるアメリカ大陸西海岸において、傭兵部隊として腕を奮っている全身義体のサイボーグ・草薙素子とバトーたち元・公安9課のメンバー。電脳犯罪やテロに対する攻性の組織に所属し、卓越した電脳・戦闘スキルを誇っていた彼女らにとって、この時代はまさにこの世の春である。そんな草薙率いる部隊の前に、”ポスト・ヒューマン”と呼ばれる驚異的な知能と身体能力を持つ存在が突如として現れる。彼らは如何にして生まれ、その目的とは。大国間の謀略渦巻くなか、いま再び”攻殻機動隊”が組織される――。



◎最新予告編



<メインキャスト>

草薙素子:田中敦子/荒巻大輔:阪 脩/バトー:大塚明夫/トグサ:山寺宏一

イシカワ:仲野 裕/サイトー:大川 透/パズ:小野塚貴志/ボーマ:山口太郎/タチコマ:玉川砂記子

<スタッフ>

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社 KCデラックス刊)

監督:神山健治 × 荒牧伸志

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

音楽:戸田信子 × 陣内一真

オープニングテーマ:millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045 「Fly with me」

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会



『攻殻機動隊 S.A.C.』TVシリーズ総集編OVA2作品+長編OVA1作品をコンプリートしたBlu-ray BOXがスペシャルプライスの新仕様でリリース



◆攻殻機動隊 S.A.C. TRILOGY-BOX:STANDARD EDITION



2020年3月27日(金)発売

BCXA-1501/1万4000円+税

発売・販売元:バンダイナムコアーツ



本編DISC:429分+特典DISC:187分/BD50G×4枚組

【本編DISC】ドルビーTrueHD(5.1ch)/AVC/BD50G×3枚/16:9<1080i High Definition>・一部16:9<1080p High Definition>/日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)※日本語・英語収録(切替可能)

【特典DISC】ドルビーデジタル(ステレオ・一部5.1ch)/AVC/BD50G×1枚/16:9<1080i High Definition>

※本商品は、2008年発売の「攻殻機動隊S.A.C. TRILOGY-BOX」(BCXA-0017)より特典を抜粋・再構成し、仕様を変更したものです。



●法人別オリジナル特典のデザイン決定!

【A】特製ICカードステッカー(タチコマver.)

【B】特製ICカードステッカー(笑い男&個別の11人マークver.)



対象店舗で本商品をご購入の方に、【A】【B】いずれかの特製ICカードステッカーを特典としてプレゼント。どちらの特典が付くかは対象店舗グループによって異なります。



●既発売のBOX収録の180分を超える映像特典を収録

<特典(特典DISC)>

■タチコマな日々

■Section 9 Science File EXTRA タチコマな日々1

■Section 9 Science File EXTRA タチコマな日々2

■ウチコマナ日々

■The Laughing Man STAND ALONE COMPLEX ARCHIVE

■Individual Eleven S.A.C. 2nd GIG ARCHIVE

■Solid State Society Work World File

■ANIME+CAR DESIGN DESIGNING THE FUTURE CAR

■Making of TACHIKOMA ROBOT



●最新作を前に『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズを総括

<本編収録内容>

■『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』 :TVシリーズ第1期 総集編OVA(160分/2005年)

■『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG Individual Eleven』 :TVシリーズ第2期 総集編OVA(161分/2005年)

■『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society』 :新作長編OVA(108分/2006年)



<スタッフ>

原作・協力:士郎正宗/企画:石川光久・渡辺繁/監督:神山健治/キャラクターデザイン:下村一・後藤隆幸・西尾鉄也/メカニカルデザイン:寺岡賢司・常木志伸/美術監督:竹田悠介・東地和生/美術設定:加藤浩・渡部隆/色彩設定:片山由美子/特殊効果:村上正博・海鋒重信/編集:植松淳一/撮影監督:田中宏侍/3D監督:遠藤誠/音響監督:若林和弘/音楽:菅野よう子/制作:Production I.G/製作:攻殻機動隊製作委員会

<キャスト>

草薙素子:田中敦子/荒巻大輔:阪脩/バトー:大塚明夫/トグサ:山寺宏一/イシカワ:仲野裕/サイトー:大川透/パズ:小野塚貴志/ボーマ:山口太郎/タチコマ:玉川紗己子(現:玉川砂記子)



