『グレムリン』ギズモと『IT』ペニーワイズが日本発「キャラクター型ルービックキューブ」に！

株式会社メガハウスは、ルービックキューブとキャラクターを掛け合わせた立体パズル『Charaction CUBE(キャラクションキューブ)』のムービーシリーズ第1弾『Charaction CUBE MOVIE SERIES1』を2020年1月下旬から発売する。



『Charaction CUBE』は、日本国内でルービックキューブシリーズの販売を行うメガハウスが企画・開発を手掛けており、コロッとした大きな頭部が特長的な素体に、国内外で人気のIP(キャラクターなどの知的財産)を掛け合わせた立体パズルで、日本発のルービックシリーズとして、アジアを皮切りに世界に向けて販売を拡大している。現在、本シリーズを合わせた37種で展開中だ。 全高約85㎜の本体は7つの分割パーツで構成され、ルービックキューブならではの立体パズルとしての楽しさはそのままに、統一の素体のフォーマットにより、コレクションアイテムとしても楽しむことができる。



『Charaction CUBE MOVIE SERIES1』は、映画『グレムリン』よりギズモ、映画『IT/イット THE END”それ”が見えたら、終わり。』よりペニーワイズをラインアップ。本シリーズは頭部パーツの内側にデザインを施し、パーツを回した時にそのキャラクターにまつわる隠しデザインを見ることができる楽しみを追加! 回しても飾っても、映画の世界観を楽しめるデザインとなっている。





>>>ギズモ&ペニーワイズのルービックキューブの写真を見る







▲隠しデザインは変身後の”グレムリン”!



”3つの約束”

①水に濡らさない!

②明るいところでキューブを解く!

③夜12時以降までハマりすぎない!





▲隠しデザインは主人公たちに向けたメッセージ!



”それ”が揃ったら、終わり。



【商品概要】

『Charaction CUBE グレムリン ギズモ』

『Charaction CUBE IT/イット THE END”それ”が見えたら、終わり。 ペニーワイズ』



本体サイズ:全高約85mm

発売日:2020年1月下旬

価格:各1880円+税



▲今後も新たなキャラクターが続々登場予定!



