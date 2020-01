大山のぶ代から平井堅まで！「映画ドラえもん」うたの大全集がメモリアルイヤーに発売！

藤子・F・不二雄先生のまんが「ドラえもん」連載開始50周年と、「映画ドラえもん」40作品目という記念すべき今年、大山のぶ代の「ぼくドラえもん」から現在放送中のテレビ版主題歌にもなっている星野源の「ドラえもん」、昨年の『のび太の月面探査記』の主題歌で平井大の「THE GIFT」などに加え、さらに短編映画の主題歌も網羅した、全82曲を収録した決定盤『映画ドラえもん うたの大全集』が2月26日に日本コロムビアから発売される。



1980年の『のび太の恐竜』以降、数々の感動を送り続けてきた「映画ドラえもん」の作品を彩ってきた歴代の主題歌・挿入歌を収録した4枚組CDとなる。



初代ドラえもん役でおなじみ、大山のぶ代の「ぼくドラえもん」をはじめ、錚々たる歌唱者が「映画ドラえもん」の歌を歌ってきたことがわかる。時代を超えて愛され続けているドラえもん、今年も3月6日(金)に『映画ドラえもん のび太の新恐竜』が公開される。



ドラえもんの映画に触れたことのある全ての人に聴いてもらいたい永久保存版となっているので、全82曲と共に作品世界を振り返ってみてほしい。



【商品概要】

『映画ドラえもん うたの大全集』

2020年2月26日発売予定

●CD4枚組:カートンケース+別冊歌詞ブックレット

価格:5000円+税

発売元:日本コロムビア株式会社



■商品ページ

https://columbia.jp/prod-info/COCX-41069-72/



【収録候補曲】

●Disc1

1. ぼくドラえもん/大山のぶ代 『のび太の恐竜』(1980)

2. ポケットの中に/大山のぶ代 『のび太の恐竜』(1980)

3. 心をゆらして/岩渕まこと 『のび太の宇宙開拓史』(1981)

4. ドラえもんのうた/大杉久美子 『のび太の大魔境』(1982)

5. だからみんなで/岩渕まこと 『のび太の大魔境』(1982)

6. 海はぼくらと/岩渕まこと 『のび太の海底鬼岩城』(1983)

7. 風のマジカル/小泉今日子 『のび太の魔界大冒険』(1984)

8. 少年期/武田鉄矢 『のび太の宇宙小戦争』(1985)

9. わたしが不思議/大杉久美子 『のび太と鉄人兵団』(1986)

10. 友達だから/大山のぶ代 『のび太と竜の騎士』(1987)

11. あした・あさって・しあさって/小原乃梨子 『のび太と竜の騎士』(1987)

12. 君がいるから/堀江美都子 『のび太のパラレル西遊記』(1988)

13. ドラえもんのうた/山野さと子 『のび太の日本誕生』(1989)

14. 時の旅人/西田敏行 『のび太の日本誕生』(1989)

15. 天までとどけ/武田鉄矢 『のび太とアニマル惑星(プラネット)』(1990)

16. 夢のゆくえ/白鳥英美子 『のび太のドラビアンナイト』(1991)

17. 雲がゆくのは/武田鉄矢 『のび太と雲の王国』(1992)

18. 何かいい事きっとある/島崎和歌子 『のび太とブリキの迷宮(ラビリンス)』(1993)

19. 世界はグー・チョキ・パー/武田鉄矢一座 『のび太と夢幻三剣士』(1994)

20. 夢の人/武田鉄矢一座 『のび太と夢幻三剣士』(1994)



●Disc2

1. さよならにさよなら/海援隊 『のび太の創世日記』(1995)

2. 私のなかの銀河/海援隊 『のび太と銀河超特急(エクスプレス)』(1996)

3. Love is you/矢沢永吉 『のび太のねじ巻き都市(シティー)冒険記』(1997)

4. ドラえもんのうた/吉川ひなの 『のび太の南海大冒険』(1998)

5. ホットミルク/吉川ひなの 『のび太の南海大冒険』(1998)

6. 季節がいく時/SPEED 『のび太の宇宙漂流記』(1999)

7. ドラえもんのうた/ウィーン少年合唱団 『のび太の太陽王伝説』(2000)

8. この星のどこかで/由紀さおり、安田祥子 『のび太の太陽王伝説』(2000)

9. Love you close/知念里奈 『のび太と翼の勇者たち』(2001)

10. いっしょに歩こう~Walking into sunshine~/KONISHIKI 『のび太とロボット王国(キングダム)』(2002)

11. ひとりじゃない~Ill Be There~/KONISHIKI with 新山千春 『のび太とロボット王国(キングダム)』(2002)

12. またあえる日まで/ゆず 『のび太とふしぎ風使い』(2003)

13. YUME日和/島谷ひとみ 『のび太のワンニャン時空伝』(2004)

14. ハグしちゃお/夏川りみ 『のび太の恐竜2006』(2006)

15. ボクノート/スキマスイッチ 『のび太の恐竜2006』(2006)

16. かけがえのない詩/mihimaru GT 『のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』(2007)

17. 夢をかなえてドラえもん/mao 『のび太と緑の巨人伝』(2008)

18. 手をつなごう/絢香 『のび太と緑の巨人伝』(2008)



●Disc3

1. 大切にするよ/柴咲コウ 『新・のび太の宇宙開拓史』(2009)

2. キミが笑う世界/アヤカ・ウィルソン 『新・のび太の宇宙開拓史』(2009)

3. 帰る場所/青山テルマ 『のび太の人魚大海戦』(2010)

4. 遠い海から来たあなた/武田鉄矢 『のび太の人魚大海戦』(2010)

5. 友達の唄/BUMP OF CHICKEN 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

6. アムとイムのうた(リルル)/沢城みゆき 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

7. ニャバダ・ワンダフル/千秋 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

8. 羽根をつけたら/小林由美子、ひばり児童合唱団 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

9. アムとイムのうた(ピッポ)/小林由美子 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

10. キミがいてくれるなら/上新功祐 『新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』(2011)

11. 生きてる生きてく/福山雅治 『のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜』(2012)

12. キミのひかり/堀江美都子 『のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜』(2012)

13. 未来のミュージアム/Perfume 『のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)』(2013)

14. 笑顔はひみつ道具/千秋 『のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)』(2013)

15. 光のシグナル/Kis-My-Ft2 『新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探険隊〜』(2014)

16. 友達/木村昴 『新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探険隊〜』(2014)

17. 夢をかなえてドラえもん/ひばり児童合唱団 『新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探険隊〜』(2014)

18. ひまわりの約束/秦基博 『STAND BY ME ドラえもん』(2014)

19. 夢をかなえてドラえもん/水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴、関智一 『のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)』(2015)

20. 360°/miwa 『のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)』(2015)

21. 夢をかなえてドラえもん/杉並児童合唱団 『のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)』(2015)

22. ミラクル銀河防衛隊のテーマ/杉並児童合唱団 『のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)』(2015)

23. 空へ/山崎まさよし 『新・のび太の日本誕生』(2016)

24. ウンタカダンス/ウンタカ!ドラドラ団 『新・のび太の日本誕生』(2016)



●Disc4

1. 僕の心をつくってよ/平井堅 『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017)

2. パオパオダンス/mao、ひばり児童合唱団 『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017)

3. ドラえもん/星野源 『のび太の宝島』(2018)

4. ここにいないあなたへ/星野源 『のび太の宝島』(2018)

5. THE GIFT/平井大 『のび太の月面探査記』(2019)

<短編映画>

6. ハロー!ドラミちゃん/山野さと子 『ドラミちゃん ミニドラSOS!!!』(1989)

7. 友達なのに/KUKO 『ドラミちゃん 青いストローハット』(1994)

8. ぼくドラえもん2112/大山のぶ代 『2112年 ドラえもん誕生』(1995)

9. 愛しのニャーオ/横山智佐 『2112年 ドラえもん誕生』(1995)

10. あなたを忘れない/Skirt 『ドラミ&ドラえもんズ ロボット学校七不思議!?』(1996)

11. 友達だから97/山野さと子 『ザ☆ドラえもんズ 怪盗ドラパン謎の挑戦状!』(1997)

12. 君にいてほしい/神崎ゆう子 『ザ☆ドラえもんズ ムシムシぴょんぴょん大作戦!』(1998)

13. 青い空はポケットさ/山野さと子 『帰ってきたドラえもん』(1998)

14. 我らザ・ドラえもんズ/堀江美都子、水木一郎 『ザ☆ドラえもんズ おかしなお菓子なオカシナナ?』(1999)

15. 幸せのドア/中西保志、沢田知可子 『のび太の結婚前夜』(1999)

16. ぼくらの元気/堀江美都子 『ザ☆ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走!』(2000)

17. ハグしよう/タケカワユキヒデ&Ts COMPANY 『おばあちゃんの思い出』(2000)

18. ドラミ・ガムシャララ!!ヘッチャララ!!/よこざわけい子 『ドラミ&ドラえもんズ 宇宙(スペース)ランド危機イッパツ!』(2001)

19. さよならとは言わないで/ダ・カーポ 『がんばれ!ジャイアン!!』(2001)

20. キミに会いたくて/小坂明子 『ぼくの生まれた日』(2002)