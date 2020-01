常田大希率いるmillennium paradeの新曲が攻殻機動隊最新作OPテーマに決定

King Gnuの常田大希が率いるmillennium paradeの新曲「fly with me」が、攻殻機動隊シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のオープニングテーマに決定した。



本楽曲「Fly with me」はアニメ『攻殻機動隊SAC_2045』へ書き下ろされた楽曲ながら、既に自身のライブでは本作のオープニングテーマという内容は伏せて披露されている。2019年5月のローンチ・パーティーでの初披露から試行錯誤を重ね、レコーディングメンバーも豪華なミュージシャンが集結した楽曲となっている。







また、常田大希よりコメントも届いている。



・常田大希コメント

攻殻機動隊の主題歌を作って欲しいというオファーを頂いた時、身体中の血が湧き上がったのを今でも覚えている。なぜなら俺たちがmillennium paradeで作ろうとしている世界観は攻殻機動隊から多大なる影響を受けているから。二つ返事でやらせて欲しいと伝えた。

今回主題歌に決定したmillennium paradeの”Fly with me”という曲は、攻殻機動隊 SAC_2045の主題歌であると同時に俺たち自身の主題歌でもある。そのくらい愛着と思い入れのあるこの楽曲が、攻殻機動隊の一端を担える事をとても幸せに思います。



2020年春、全世界同時配信。楽しみに待っていてください。

常田大希





<作品情報>



『攻殻機動隊 SAC_2045』



公開時期:2020年春

NETFLIXにて全世界独占配信



オープニングテーマ

millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

「Fly with me」



millennium parade 公式サイト: https://millenniumparade.com/

『攻殻機動隊SAC_2045』公式サイト:https://www.ghostintheshell-sac2045.jp







「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」

2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more!



ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日(火)12:00〜1月20日(月)23:59】

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日(火)12:00〜1月27日(月)23:59】

専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。

イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/