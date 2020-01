士郎正宗「攻殻機動隊」を原作としたアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」のメインキャストが解禁。音楽およびオープニングテーマアーティストも発表された。

草薙素子役は田中敦子、バトー役は大塚明夫、トグサ役は山寺宏一、荒巻大輔役は阪脩、イシカワ役は仲野裕、サイトー役は大川透、パズ役は小野塚貴志、ボーマ役は山口太郎、タチコマ役は玉川砂記子。神山健治監督による「攻殻機動隊S.A.C」シリーズにて同役を務めたキャストたちが、公安9課の面々を再び演じる。

音楽はゲーム「METAL GEAR SOLID」シリーズやアニメ「ULTRAMAN」などを手がけてきた戸田信子と陣内一真が担当。オープニングテーマは常田大希(King Gnu)によるプロジェクト・millennium paradeの書き下ろし楽曲「Fly with me」に決定した。なお本楽曲においては、millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045というアーティスト名義に。常田のコメントのほか、キャストの声、音楽およびオープニングテーマが使用された最新予告映像も到着した。

また本作のキャラクターデザインを手がけるイリヤ・クブシノブによるティザービジュアル第2弾もお披露目。物語の舞台はすべての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デフォルト」が発生し、AIの爆発的な進化により、計画的かつ持続可能な戦争“サスティナブル・ウォー”へと突入した2045年になることも明らかになった。さらに本日、アニメの公式サイトもリニューアル。Netflixでの配信開始時期が、4月になることも明らかになった。

3月21日14時より「AnimeJapan 2020」のBIRD BLUE STAGEでは、本作のイベントを開催。Netflixアニメ ステージでは本作が大きくフィーチャーされ、神山監督と荒牧伸志監督、メインキャストの田中、大塚、山寺が登壇する予定だ。

なお本作の始動を記念し、神山監督による「攻殻機動隊 S.A.C.」TVシリーズ総集編OVA2作品と、 長編OVA1作品を収録したBlu-ray BOXを3月27日にリリース。対象店舗で購入した人に、オリジナル特典としてステッカーが配布される。詳細はバンダイナムコアーツの商品ページで確認を。

常田大希(millennium parade)コメント

攻殻機動隊の主題歌を作って欲しいというオファーを頂いた時、身体中の血が湧き上がったのを今でも覚えている。

なぜなら俺たちがmillennium paradeで作ろうとしている世界観は攻殻機動隊から多大なる影響を受けているから。

二つ返事でやらせて欲しいと伝えた。

今回主題歌に決定したmillennium paradeのFly with meという曲は、攻殻機動隊 SAC_2045の主題歌であると同時に俺たち自身の主題歌でもある。

そのくらい愛着と思い入れのあるこの楽曲が、攻殻機動隊の一端を担える事をとても幸せに思います。

2020年春、全世界同時配信。

楽しみに待っていてください。

常田大希

NETFLIXオリジナルアニメシリーズ「攻殻機動隊 SAC_2045」

Netflixにて、2020年4月全世界独占配信(※中国本土を除く)

スタッフ

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社 KCデラックス刊)

監督:神山健治 × 荒牧伸志

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

音楽:戸田信子 × 陣内一真

オープニングテーマ:millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045 「Fly with me」

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

キャスト

草薙素子:田中敦子

荒巻大輔:阪脩

バトー:大塚明夫

トグサ:山寺宏一

イシカワ:仲野裕

サイトー:大川透

パズ:小野塚貴志

ボーマ:山口太郎

タチコマ:玉川砂記子

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会