BTSのライブ映像作品「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION」が、4月15日にリリースされる。

この作品には2018年8月から2019年10月まで行われたワールドツアーから、昨年7月7日の大阪・ヤンマースタジアム長居公演の模様を全編収録する。ライブ本編映像のほか、日本でのスタジアムツアー全4公演の密着映像、ライブ直前のメンバーインタビューなども楽しめる。

BTS「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION」収録内容

・Dionysus

・Not Today

・Interlude : Wings

・Trivia 起 : Just Dance

・Euphoria

・Best Of Me -Japanese ver.-

・Serendipity

・Trivia 承 : Love

・Boy With Luv -Japanese ver.-

・BTS Medley(DOPE - ぺップセ - FIRE)

・IDOL(EDM Version) -Japanese ver.-

・Singularity

・FAKE LOVE -Japanese ver.-

・Trivia 轉 : Seesaw

・Epiphany

・The Truth Untold

・Tear

・MIC Drop -Japanese ver.-



<ENCORE>

・Anpanman

・So What

・Make It Right

・Mikrokosmos