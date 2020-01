AKB48ゆうなぁ単独コンサート開催、村山彩希が岡田奈々の熱烈キスで目を覚ます

1月18日(土)から26日(日)まで9日間に渡り開催されてた「AKB48グループ2020 TDCライブ祭り」。5日目となる22日(水)、AKB48ゆうなぁ(村山彩希、岡田奈々)単独コンサートがTOKYO DOME CITY HALLにて開催された。

「ゆうなぁ単独コンサート〜かけがえのない時間〜」と銘打って行われた村山と岡田による単独コンサート。バンド生演奏の『LOVE 修行』で始まり、『てもでもの涙』『君に会うたび 恋をする』を二人で披露した。続くソロコーナーでは、二人ともソロコンサート経験者とあって、それぞれの特性を生かした構成で、岡田は歌で、村山はダンスでファンを魅了した。







途中ブレイクタイムとして、岡田がやりたいと言って実現した寸劇コーナー『りんご姫』が唐突に始まり、魔女役の峯岸みなみや、ゆうなぁと馴染みのあるメンバーが脇役として登場。りんご姫・村山彩希はナナ王子・岡田奈々の口づけで目を覚ますが、ラストはなぜか岡田が峯岸に長年の感謝の気持ちを伝え始めるという謎の展開に。





ファンが熱望する『I’m sure』など二人の意味ありげな関係を表現するようなコーナーや、前日に発表のあった YouTube チャンネルの「ゆうなぁもぎおん」(村山、岡田、向井地、茂木)の4人でのパフォーマンス、「ゆうなぁリクアワ」で投票された『友達でいられるなら』などを披露するなど、二人の魅力が存分に溢れたコンサートとなった。



アンコールは川本真琴の『1/2』や山本彩の『レインボーローズ』などを晴れやかに歌い上げると、岡田から村山にサプライズで感謝の手紙が読み上げられた。「常日頃、相手を思いやる大切さと、ステージに対する熱い姿勢を学ばせてもらっています。人として仲間としてゆうちゃんのことが大好きです。大好きで大好きすぎてたまに辛いけど(笑)、尊敬できて大切で、私にとってゆうちゃんはかけがえのない特別な存在です。出会えたことに心から感謝します。いつもありがとう」(一部抜粋)と伝えられた。





村山が「私は何もしてあげられてない……」と戸惑いながら返すと「何もいらないです! 一緒にいてくれれば!」と満面な笑顔で答えた岡田。アツアツな二人の姿に、会場からは大歓声が湧き起こった。



「目指してる場所は違うかもしれないけど、想いは一つだと思うので、最後の曲思い切り盛り上げて行きましょう!」と会場を煽り『サステナブル』を歌い上げた。そして、岡田の夢だったというWアンコールでは『ずっと ずっと』で会場を盛り上げ、「サイコーでした!」と村山が叫ぶと、岡田が「また(ふたりで)できますように」と指切りを交わし、ゆうなぁの“かけがえのない時間”は幕を閉じた。

▽ゆうなぁ単独コンサート〜かけがえのない時間〜

日時:1月22日(水)

場所:TOKYO DOME CITY HALL



▽セットリスト

0 overture -

1 LOVE 修行(岡田、村山)

2 てもでもの涙(岡田、村山)

3 君に会うたび 恋をする(岡田、村山)

4 なんか、ちょっと、急に…(岡田)

5 Stoic な美学(岡田)

6 僕だけの value(岡田)

7 わかりやすくてごめん(村山)

8 水の中の伝導率(村山)

9 点滅フェロモン(村山)

10 (ガラスの I LOVE YOU)毒リンゴを食べさせて 寸劇コーナー(魔女:峯岸、偽王子:篠崎、4人の子供:多田・歌田・平野・高橋彩、ストーリーテラー:山根)

11 おしべとめしべと夜の蝶々(魔女:峯岸、偽王子:篠崎、4人の子供:多田・歌田・平野・高橋彩、ストーリーテラー:山根)

12 ラスベガスで結婚しよう(魔女:峯岸、偽王子:篠崎、4人の子供:多田・歌田・平野・高橋彩、ストーリーテラー:山根)

13 タブーの色(岡田、村山)

14 メロディーズ(オリジナル:GAM)(岡田、村山)

15 I’m sure.(岡田、村山)

16 涙の表面張力(岡田、村山、向井地、茂木)

17 ハートの独占権(岡田、村山)

18 友達でいられるなら(岡田、村山)

19 コイントス(村山)

20 それでも彼女は(岡田)

21 大声ダイヤモンド(岡田、村山)

22 ジャーバージャ(岡田、村山)

23 You should know it…(岡田、村山)

EN1 1/2(オリジナル:川本真琴)(岡田、村山)

EN2 sprinter(オリジナル:Kalafina)(岡田、村山)

EN3 レインボーローズ(オリジナル:山本彩)(岡田、村山)

EN4 サステナブル(岡田、村山)

EN5 ずっと ずっと(岡田、村山)