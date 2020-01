『テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大』のロゴ＆キャラビジュアルが一部解禁！　豪華ゲストも決定

『テニスの王子様 BEST GAMES!!』の連動企画として2020年5月2日(土)・5月3日(日) 2日間全3公演で開催される、立海大附属中学校にスポットを当てた『テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大』のロゴおよび一部キャラビジュアルが解禁。また、立海メンバーに加え、青学(せいがく)の豪華ゲストも決定した。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、長年に渡り多くのファンに支持され続けている。



また、過去のテレビアニメ『テニスの王子様』(2001年放送開始)で描いてきた名試合を、スタッフ・キャストが新たな想いを込めて描き出すプロジェクト『テニスの王子様 BEST GAMES!!』が2018年より始動。その連動企画として、2019年1月に開催されたライブイベント『テニスの王子様 BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』も大盛況の内に幕を閉じた。



同じく『テニスの王⼦様 BEST GAMES!!』の連動企画として、2020年5⽉2⽇(⼟)・5⽉3⽇(⽇)の2⽇間全3公演で開催される、⽴海⼤附属中学校にスポットを当てた『テニプリ BEST FESTA!! 王者⽴海⼤』のロゴおよび⼀部キャラビジュアルが解禁!

⽴海三強(ビッグスリー)の幸村精市、真⽥弦⼀郎、柳 蓮⼆のコート上とはまた⼀味違うスタイリッシュな⾐装とクールな表情に注⽬だ。



また、ゲストとして、5⽉2⽇(⼟)は近藤孝⾏さん(⼤⽯秀⼀郎役)と⾼橋広樹さん(菊丸英⼆役)、5⽉3⽇(⽇)は皆川純⼦さん(越前リョーマ役)と甲斐⽥ゆきさん(不⼆周助役)の出演が決定した。



その他、チケット情報や当⽇の公演時間も解禁。⽴海の豪華声優陣がステージで繰り広げる『テニプリ BEST FESTA!! 王者⽴海⼤』に乞うご期待!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (C)許斐 剛/集英社・NAS・テニスの王子様プロジェクト