ビリー・アイリッシュ、第62回グラミー賞授賞式で渾身のパフォーマンス

現地時間2020年1月26日にロサンゼルスのステープルズ・センターで開催されている第62回グラミー賞授賞式にて、ビリー・アイリッシュが「When the Partys Over」のシンプルなパフォーマンスでグラミー授賞式デビューを飾った。



このスーパースターは、年間最優秀アルバム(『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』)、年間最優秀レコード、年間最優秀楽曲(「bad guy」)、最優秀新人賞といった主要部門に加えて、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス、最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバムにノミネートされている。彼女の兄、フィネアスは年間最優秀プロデューサーを受賞した。



アイリッシュはひとり椅子に腰掛けながら、激しく情熱的なパフォーマンスを披露した。彼女の隣にはピアノを弾くフィネアス。パフォーマンスが終わると姉妹が一緒にステージを離れる前に、フィネアスは妹に拍手を捧げた。



18歳となったアイリッシュが最初に注目を集めたのは、2015年のシングル「Ocean Eyes」をSoundCloudにアップしたときのこと。2017年、彼女はデビューEP『Dont Smile at Me』をリリース。『13の理由』のシーズン1と2に楽曲が起用された。昨年3月に発表されたデビューアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』はダブル・プラチナムを達成。同作収録のヒットシングル「bad guy」は「Rolling Stones Top 100」で3位を記録している。









