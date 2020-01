世界最高峰の音楽賞「第62回グラミー賞」の授賞式が1月27日(現地時間26日)、米ロサンゼルスのステープルズ・センターで開催され、ビリー・アイリッシュさん(18)の「Bad Guy」が年間最優秀楽曲に輝いた。「Bad Guy」は、女優の清野菜名さんと俳優の横浜流星さんがダブル主演を務め、放送中の連続ドラマ「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」(読売テレビ・日本テレビ系、日曜午後10時半)の主題歌にもなっている。アイリッシュさんは「最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム」も受賞した。

グラミー賞は、音楽業界の“アカデミー賞”ともいわれ、数ある音楽賞の中でも最も権威ある賞として世界が注目する米国の音楽賞。世界の音楽業界で目ざましい業績を上げたクリエーターやアーティストに贈られる賞で、全84部門の中でも「年間最優秀レコード」「年間最優秀アルバム」「年間最優秀楽曲」「最優秀新人賞」の4部門は、最も注目を集める。

「第62回グラミー賞授賞式」の模様はWOWOWプライムで生中継(同時通訳)。番組の案内役はジョン・カビラさん、ホラン千秋さんが務め、小牧ユカさんも出演。スペシャルゲストとして山下智久さんも出演。字幕版が27日午後10時からWOWOWプライム、さらに、3月24日午後10時半からWOWOWライブでも放送される。

◇年間最優秀楽曲のノミネートは以下の通り。(敬称略)

「Always Remember Us This Way」レディー・ガガ▽「Bad Guy」ビリー・アイリッシュ▽「Bring My Flowers Now」タニヤ・タッカー▽「Hard Place」H.E.R▽「Lover」テイラー・スウィフト▽「Norman F***ing Rockwell」ラナ・デル・レイ▽「Someone You Loved」ルイス・キャパルディ▽「Truth Hurts」リゾ