蔦谷好位置の新プロジェクト・KERENMIが3月4日に配信リリースする1stアルバム「1」の詳細が発表された。
本作にはAbemaTVで放送中の恋愛リアリティ番組「月とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌で、1月29日から先行配信される「ROOFTOPS feat.藤原聡（Official髭男dism）」をはじめとする全10曲を収録。同曲のピアノバージョンのほか、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、Chara, 高岩遼（SANABAGUN.）&GOODMOODGOKU、奇妙礼太郎らをそれぞれフィーチャリングした新曲や、 「からまる feat. 大比良瑞希」「Play the Game feat. SALU & Michael Kaneko」といった既発曲もラインナップされている。
KERENMI「1」収録曲
01. The Day
02. Play the Game feat. SALU & Michael Kaneko
03. ROOFTOPS feat. 藤原聡（Official 髭男 dism）
04. KOTOSARA night and day feat. Chara, 高岩遼（SANABAGUN.）& GOODMOODGOKU
05. からまる feat. 大比良瑞希
06. Over Night feat. 玉名ラーメン
07. ひとつになりたい feat. 奇妙礼太郎
08. 103 feat. motoki ohmori
09. Beautiful Eyes feat. Michael Kaneko & hasama
10. ROOFTOPS -Piano Ver.- feat. 藤原聡（Official 髭男 dism）