蔦谷好位置の新プロジェクト・KERENMIが3月4日に配信リリースする1stアルバム「1」の詳細が発表された。

本作にはAbemaTVで放送中の恋愛リアリティ番組「月とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌で、1月29日から先行配信される「ROOFTOPS feat.藤原聡(Official髭男dism)」をはじめとする全10曲を収録。同曲のピアノバージョンのほか、大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、Chara, 高岩遼(SANABAGUN.)&GOODMOODGOKU、奇妙礼太郎らをそれぞれフィーチャリングした新曲や、 「からまる feat. 大比良瑞希」「Play the Game feat. SALU & Michael Kaneko」といった既発曲もラインナップされている。

KERENMI「1」収録曲

01. The Day

02. Play the Game feat. SALU & Michael Kaneko

03. ROOFTOPS feat. 藤原聡(Official 髭男 dism)

04. KOTOSARA night and day feat. Chara, 高岩遼(SANABAGUN.)& GOODMOODGOKU

05. からまる feat. 大比良瑞希

06. Over Night feat. 玉名ラーメン

07. ひとつになりたい feat. 奇妙礼太郎

08. 103 feat. motoki ohmori

09. Beautiful Eyes feat. Michael Kaneko & hasama

10. ROOFTOPS -Piano Ver.- feat. 藤原聡(Official 髭男 dism)