BABYMETALのライブツアー「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW『LEGEND - METAL GALAXY』」が、1月25、26日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催された。この記事では1日目の公演の模様をレポートする。

2019年10月に3rdアルバム「METAL GALAXY」を世界同時リリースし、それに伴うワールドツアーを同年9月より行ってきたBABYMETAL。The Forum公演を含む全20公演からなるアメリカツアーを大成功に収めた彼女たちは、11月には埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたBring Me the Horizonをゲストに迎えて凱旋公演を行った。埼玉公演のチケットがソールドアウトしたことを受けて行われた幕張公演では「METAL GALAXY」のテーマでもある“メタルの銀河の旅”をイメージし、2日間の公演中で同じ曲は演奏しない形でアルバムの世界を表現。1日目では“光の世界”をテーマにアルバムDisc 1の収録曲を中心に全12曲、2日目では“闇の世界”をテーマにアルバムDisc 2の収録曲を中心に12曲を披露した。

アルバムのオープニングチューン「FUTURE METAL」が流れる中、ドーム規模のライブで使用される巨大スクリーンにはSU-METAL(Vocal, Dance)とMOAMETAL(Scream, Dance)が“メタルの銀河”に転送されてくる様子が映し出される。その間に“神バンド”がステージ到着すると、巨大スクリーンの前にアベンジャーズ(サポートダンサー)の1人を含む3人のシルエットが浮かび上がった。ライブはユーロビートとメタルを融合した楽曲「DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)」でスタート。音源ではTak Matsumoto(B'z)が奏でているパートを神バンドのギタリストが高らかに鳴らすと、オーディエンスは歓喜の声を上げた。

続いてBABYMETALは「METAL GALAXY」の曲順と同じくエレベーターガールを思わせるキュートなダンスが印象的な「Elevator Girl」を披露。オリエンタルなメロディが特徴の「Shanti Shanti Shanti」では、中東の舞踊を彷彿とさせるダンスと万華鏡のような映像で会場に異国の雰囲気に包み込む。オーディエンスをメタルの楽園「パラダイス“メタル”銀河」へと誘う「Oh! MAJINAI(feat. Joakim Broden)」では、フィーチャリングアーティストのヨアキム・ブローデン(Sabaton)のビジュアルを全面に打ち出した映像で強烈なインパクトを与えつつ、BABYMETALと来場者でコサックダンス風の“しゃかりきMOSH'SH”で盛り上がった。

メタルを象徴するギターリフとフューチャーベースの要素をミックスした「Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)」では、SU-METALの突き抜けるような歌声が会場いっぱいに響き、シルエットのみで魅せるダンスで前半の表情豊かなパフォーマンスとの対比を見せる。「GIVE ME」の文字がモニターに流れると、最大のヒット曲「ギミチョコ!!」が披露された。そして「メギツネ」でフロアをさらなる盛り上がりへと導くと、ステージ上で炎が吹き上がる中、BABYMETALはラテン調の「Night Night Burn!」をパフォーマンス。ファンファーレのように鳴り響くイントロから「THE ONE」を届け、3人は観客から盛大なシンガロングを受けた。

その後、会場はしばし暗転し、再びステージに明かりが灯ると、そこにはSU-METAL、MOAMETAL、そしてこれまでは1人ずつしかステージには立つことがなかった3人のアベンジャーズの姿が。さらにBABYMETALのフラッグを担いだ5人だけではなく、ここまで演奏を行ってきた神バンドに、海外ツアーに帯同した神バンドの4人が加わった8人編成のバンドで「Road of Resistance」を披露した。全12曲を届けたBABYMETALとアベンジャーズの3人は花道を駆け、「We are BABYMETAL!」と声を上げる。SU-METALが「We are?」と問いかけると、メンバーとオーディエンスは「BABYMETAL!」と叫び、火花が飛び散る中ライブの幕が閉じた。

BABYMETAL「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW『LEGEND - METAL GALAXY』」2020年1月25日 幕張メッセ国際展示場 セットリスト

01. FUTURE METAL

02. DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)

03. Elevator Girl

04. Shanti Shanti Shanti

05. Oh! MAJINAI(feat. Joakim Broden)

06. ヤバッ!

07. Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)

08. ギミチョコ!!

09. メギツネ

10. Night Night Burn!

11. THE ONE

12. Road of Resistance

※Joakim Brodenの「e」はアキュートアクセント付きが正式表記。