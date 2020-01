BiSH、NHKホールで開催したツアーファイナルよりアイナ作曲、モモコ作詞「リズム」ライブ映像公開

2019年、大躍進を遂げた“楽器を持たないパンクバンド”BiSH。2019年10月よりスタートし、全国19箇所23公演に及ぶBiSH史上最長最大規模のホールツアー"NEW HATEFUL KiND TOUR"のツアーファイナルで1月22日、23日の2DAYSで開催されたNHKホール公演から、最終日23日、アンコールに披露された「リズム」のライブ映像がフル公開された。



全公演バンド編成で開催された同ツアーは、ほぼ全公演がソールドアウト。ツアーファイナルとなるNHKホール2DAYSもソールドアウトで、最終日となる23日は、セントチヒロ・チッチによる「2020年紅白出場」宣言も飛び出す等、ファイナルに相応しい盛り上がりを見せた。



この日、アンコール2曲目に披露された「リズム」は、2019年11月に発売されたメジャー6thシングル「KiND PEOPLE / リズム」の表題曲。



メンバーのアイナ・ジ・エンドが作曲、モモコグミカンパニーが作詞を手がけたバラードで、本日公開されたライブ映像は、モモコグミカンパニーによる手書きの歌詞が添えられたエモーショナルな映像となっている。



また、BiSHは"NEW HATEFUL KiND TOUR"の追加公演、"NEW HATEFUL KiND of VACANCE"を沖縄 ナムラホールで明日26日に開催(チケットは即完)する。





◆LiVE iNFO

NEW HATEFUL KiND of VACANCE

2020年1月26日(日)

沖縄 ナムラホール ※Sold Out



◆RELEASE iNFO

Live Blu-ray / DVD「And yet BiSH moves.」

2020.01.15 OUT!!

https://bish.lnk.to/AndyetBiSHmoves



[初回生産限定盤]

Blu-ray+Live CD2枚組+PHOTOBOOK(100P)

それでもBiSHは開けているBOX仕様

¥10,000 (tax out) AVXD-92887/B~C



[DVD盤]

DVD

¥4,500 (tax out) AVBD-92888