MeToo運動が浮き彫りにした「有害な男らしさ」とは？

2016年、ロック評論家のチャック・クロスターマンはニューヨーク・タイムズ紙に寄稿したエッセイのなかで、今から300年後の歴史の授業でどのミュージシャンがアメリカン・ロックの象徴と教えられるだろうか、と考察した。ビートルズ、ストーンズ、エルヴィス、ディランと並び、彼が「もっともピュアなロックの真髄」と称えたのはチャック・ベリーだ。「彼が世に送り出した楽曲も重要だが、彼の人となりや曲作りの原動力には及ばない。彼こそはロックの概念そのものだ」とクロスターマンは書いていた。



では2010年代のMeToo運動を振り返った際、「もっともピュアな真髄」というと誰になるだろうか? 真っ先に思いつく答えは、ハーヴェイ・ワインスタインとビル・コスビーだろう。犯した罪の大きさと悔恨の念がまったく見られないという点で肩を並べている。だが、私はアジス・アンサリを挙げたい。彼の非行の度合いは他の加害者の陰でかすんでしまっているが、MeToo運動の本質が有害な男性らしさについての議論を活発化させ、恩恵をむさぼる人々の責任を追及することだとすれば、アンサリの事件からはMeToo運動の長所と短所が見て取れる。彼こそ、MeToo運動の概念そのものをもっともよく表している。



アンサリの一件がクローズアップされたのは、今は閉鎖されたWEBサイトbabe.netでグレイスと名乗る女性が自らの体験談を掲載したのがきっかけだった。22歳の写真家グレイスは(当時30代だった)アンサリと1度デートしたことがあり、その時アンサリからベッドに誘われ、さらに指を彼女ののどに押し込み、アパートの周りで彼女を追い回したいと迫られた。彼女が断ると、彼は一瞬折れたように見えたが、その後無理やり彼女にオーラルセックスをやらせた。彼女は泣きながらUberに乗って帰宅した。



記事が公表されるや大勢の人々が、babe.netは記事を掲載する前にアンサリ氏にコメントを求めもせず、グレイスというユーザーネームの人物以外に話を確かめもせず、数々の報道規範に違反した、ともっともらしく指摘した。だが反響の多くはジャーナリズムの倫理よりも、名の知れた芸能人で、フェミニストの味方を自称するアンサリが、MeToo運動のやり玉にあげられたことに対する怒りの声だった。ニューヨーク・タイムズ紙のバリ・ワイス記者は論説記事の中で、babe.netの事件はMeTooの加熱ぶりを表していると主張した。たしかに紳士らしからぬふるまいだったかもしれないが、明らかに犯罪行為ではないのに、1人の男性のキャリアを台無しにするのはいかがなものか、といった風潮だった。



驚いたことに、アンサリのキャリアは台無しになるどころか、さほど大きなダメージも受けなかった。昨年夏には最新のコメディ番組がNetflixでスタートし、批評家からの評判も上々。つい最近もグラミー賞にノミネートされた。だが、アンサリの失墜は(たとえ束の間だったとしても)若い女性たちから反響の波を呼び起こした。彼女たちはみな、男性との性体験で1度、あるいは何度も同じような恐ろしい嫌な思いをさせられ、精神的苦痛を与えられたと主張した。こうした話に親身になって耳を傾けた人々にしてみれば、アジス・アンサリの事件から得た教訓はただひとつ、グレイスだけの問題ではなかったということだ。





ワインスタインがやったこととアンサリがやったことの境界線



babe.net事件が起きる前は、ワインスタインやコスビーのような悪党と、アンサリのように、唯一犯した罪はフェラチオを望んだことと、ワイス記者の言葉を借りれば「空気を読めなかったこと」だけ、という一見不運な男たちの間には、はっきり境界線が引かれていた。だがbabe.net事件の後、あきらかに境界線は存在しなくなった。少なくとも、大半の人々、とくに大半の男性が思うほどには、はっきり区別されなくなった。



おそらくアジス・アンサリは、おぞましいワインスタインの部類に属するような悪党ではなかっただろう。だがbabe.net事件の主なポイントは、相手の女性よりも自らの欲求や欲望を優先させたがために、彼は間間違いなくあの瞬間悪党だったということだ――言ってみれば、16~45歳のストレートの男性はみな一度や二度は悪党だったことがある、ということになる。驚くことでもないかと思いきや、この発見に多くの男性が心底震え上がった。そもそも男性がこうなった原因は何なのか?



2010年代が終わりに近づく中、この問いに答えを示す書籍が多数刊行された。クレモンティーン・フォード著『Boys Will Be Boys(原題)』、リズ・プランク著『For the Love of Men(原題)』、クレオ・スティラーズ著『Modern Manhood(原題)』(さらに2020年には、ペギー・オレンスタイン著『Boys and Sex(原題)』、マイケル・イアン・ブラック著『A Better Man: A (Mostly) Serious Letter to My Son(原題)』が出版予定)。



出版業界の動向を見守る人なら、このジャンルが存在する理由をいくつか挙げられるだろう。悪党はいつの時代にも存在するが、彼らが群れの陰から公の場に引きずり出され、昔ながらのむち打ちの刑(現代ならさしずめボイコットだろうか)に処されるようになったのはごく最近のことだ。2016年の大統領選挙の影響で、有害な男らしさに対する大規模な議論の下地が作られ、その土台の上にMeToo運動が展開した。



女性は危害を及ぼす行為を適格に表現する言葉を与えられ、男性は自らのふるまいを前よりも真剣に考えさせられるようになった。



だからと言って、こうしたジャンルが不必要だというわけではない。むしろ今すぐ必要とされるものだ。男性たちは危機に陥り、その元凶は有害な男らしさ、つまり男性に向けられた有害な文化的概念にある。攻撃的な男気、ジョン・ウェインのようなストイックさ、ジェイソン・モモアのような逆三角形の体型でなければ、というプレッシャー。男性同様女性も女らしさという文化概念を内に抱えているが、その概念に沿うことができない場合、自分たちにいら立ちを向ける傾向にある。公平を期すために言うと、男性たちもたいていは同じような行動に出るが(全米の自殺者のうち70%は白人男性が占める)、有害な男らしさが原因で、被害者の数は急増している。「男らしさに対する有害な定義ほど、人類を脅かす脅威はありません」と、プランク氏は著書の冒頭で書いている。彼女はあながち間違っていない。エル・パソ、ツリー・オブ・ライフ、チャールストン教会、トロントのワゴン車による襲撃、ギルロイのガーリック祭り。これらはすべて、怒りを抱えた若い、たいていは白人の男性が、ネット上で人知れず過激化し、暴力に打って出る現象を端的に物語っている。





男性たちは今まで感じたことのない居心地の悪さを味わわされるはめに



世界中に存在するウェインスタインのような輩と、失業して憂さ晴らしに職場で銃をぶっ放し、その様子をライブストリーミングする20歳やそこらの若者の間には、天と地ほどの違いがある。だがその一方、有害な男らしさの議論は、悪党たちの行動の原因はどれも同じ、ということを認識することから始まっている。つまり、自分たちは世間に貸しがあり、それを取り返すためならどんな手段にも訴える権利がある、という考えだ。「誰しも苦労を経験するものですが、唯一ある特定の集団(白人男性)からは、自分が苦労しているんだから他人に当たり散らしても構わない、と考える人々が出てくるのです」と、プランク氏は著書『For the Love of Men』の中で書いている。



ここで彼女が言及しているのは白人男性に特化した銃乱射事件のことだが、映画業界の大物にも容易に当てはまる。



『Modern Manhood』の中で、著者のクレオ・スティラーはアジス・アンサリの不遇(あるいは不遇を免れたこと)が、広義のMeToo運動に対する個々の感情を反映していると言う点で、「MeTooのロールシャッハテスト」になぞらえた。だが、MeToo活動の写し鏡といったほうが正しいかもしれない。広域にわたる文化的対話の流れを変えたという点で活動が成し得たことと、成し得なかったことの両方を表しているからだ。先のコラムでは、悪い男たちのふるまいが一般的であることがあらためて浮き彫りになった。そして男性たちは自分たちの性行為を振り返らざるを得なくなり、今まで感じたことのない居心地の悪さを味わわされるはめになった。



だが、そうした効果はそれほど長く続かなかったようだ。ひとつには、アンサリが比較的無傷で騒動を免れたことが挙げられる。妥当かどうかという判断は読者に委ねるとして、こうした疑惑からすんなり立ち直った男性セレブは彼1人ではない。例えば2018年、ジェームズ・フランコは俳優学校の女子生徒に対し、きわどいヌードシーンや疑似セックスシーンに参加すれば役がもらえるかもしれないという餌をちらつかせ、性的に食い物にしたと非難された。アンサリ同様、知性派でインディーズシーンの象徴と見られていたフランコは当初不正を否定したが、のちに謝罪し、その後もHBOシリーズ『DEUCE/ポルノストリート in NY』が最終回を迎えるまで、主演兼エグゼクティブプロデューサーとして続投した。権力や優位性をかざして同業の若い女性をたぶらかし、嫌な思いをさせた有害な男らしさの例として、これほどわかりやすい例は他にないだろう。と同時に、見た目や才能、あるいは評判ゆえに、とても悪党には見えないような類の悪党が実際に存在することの実例でもある。





なぜ男性の性的欲求が優先されるのか?



さらに言えば、babe.netの事件以降悪党にまつわる会話のトーンも、怒りや断固とした態度から、穏健で懐柔的に変わったように思われる。「(男性らしさから逸れることを)困難に感じる人もいます。勃起しているときは、集中して人の意見に耳を傾けるのが難しいものです(と、聞いています)」。スティラー氏はアンサリとbabe.netの事件についての章でこう書いている。こうした発言は、(おそらく男性の)読者に対するスティラー氏の見上げた明白な同情を表したものだが、だが同時に、現実を考慮していないようにも見受けられる。そもそも男性が勃起を抑制できないことに同情しすぎることが、(ワイス氏の「空気が読めない」発言のような性的加害者のあきれた言い訳も含め)男性の性的欲求を優先する文化につながるのだ。



babe.net事件と同じく欠点はあるものの、それでもやはりMeToo運動の初期には、男性に無理やり自らの非行と向き合わせ、男性を除外する危険を冒してでも、活動する意義があるという暗黙の了解があった。最近では、我々の関心は男性の感情をなだめることに向いているようだ。だが実際は、有害な男性らしさを正す道は一筋縄ではいかない。文化として破綻しているとようやく認められるようになったものを、これからどう正していくべきか? その答えを出すのは難しい。悪党にどう対処するべきかという問題が全国規模で取り沙汰されるようになったのはごく最近かもしれないが、この先10年、その先もずっと議論は続いていくだろう。『For the Love of Men』と『Modern Manhood』は寛大にも、悪党であることと破綻していることは最終的に同じではない、という見方を示している。