ジャイアンが歴史に残った瞬間を立体化したUDF登場！

『ドラえもん』の登場人物たちの様々なポーズやシーンがミニサイズのフィギュアになった。メディコム・トイのフィギュアシリーズUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)の新作だ。

今回はごろんと横になったドラえもんや、ツチノコを捕まえたジャイアンなどがラインナップされている。再現度の高さに注目してほしい。





(C) Fujiko-Pro



UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ14/メディコム・トイ/各1500円+税(★)、各1000円+税(★以外)/2020年8月発売予定/ミニサイズの固定フィギュアで『ドラえもん』のキャラクターや名シーンを再現。各全高約2.5~8.7センチ。細部まで彩色が施されているのも特徴で、全高約2.5センチの小さくなったのび太も見事に再現されている。



メディコム・トイではUDFの他にも固定フィギュアやスタチューをリリースしている。ここからはその最新情報をお届けしよう。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.



Sync.Flying Balloons Girl(Red Balloons w/Black ver.)/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年2月発売予定/アーティスト・BANKSYのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約48センチ。数量限定発売で、なくなり次第終了。渋谷PARCOの2Gにて発売。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.



Sync. MONKEY SIGN (DRIP REVERSE Ver.)/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年2月発売予定/こちらもBANKSYのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。渋谷PARCOの2Gにて発売。





(C) Russell Maurice



CERAMICK Crying Dog Gold by Russell Maurice/メディコム・トイ/2万6000円+税/2020年2月発売予定/コンテンポラリーアーティストのラッセル・モーリスの作品「Crying Dog」を、鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造、ゴールドバージョンに仕上げた逸品。全高約18.5センチ。渋谷PARCOの2Gにて発売。



BANKSYのグラフィティにインスパイアされたスタチューのシリーズは、2016年6月からリリースされている。グラフィティと同様の塗り分けを再現したものや単色のバージョンなどそれぞれにカラーバリエーションがあり、すでに20種類以上が登場している。アートトイを多数展開しているメディコム・トイならではのアイテムといえるだろう。