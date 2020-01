大鉄人！　ロボット兄弟がソフビで揃い踏み

『大鉄人17』の主役ロボ・ワンセブンと、その弟であるワンエイトがレトロデフォルメソフビになった。

『大鉄人17』は東映制作の特撮作品で、意思を持った変形巨大ロボ・ワンセブンが、人類を滅ぼそうとする巨大コンピューター・ブレインと戦う物語。ワンエイトは敵に回ったこともあるが、最後にはワンセブンを助けて倒れてしまうゲストキャラクターだ。



このアイテムが含まれる東映レトロソフビコレクションでは、すでに通常版のワンセブンがラインナップされているが、今回は翼を開いた飛行バージョンになっており、新作として兄弟同時リリースを達成している。





(左から)ワンセブン(飛行バージョン)、ワンエイト、ギルガラス、カナリコブラ/メディコム・トイ/各1万2000円+税(左2点)、各7800円+税(右2点)/2020年5月発送予定/『大鉄人17』のワンセブンとワンエイト、『仮面ライダー』のショッカー怪人ギルガラスとゲルショッカー怪人カナリコブラをソフビ化。東映レトロソフビコレクションの新作だ。各全高約24センチ。写真のワンセブンは両腕を上げているが、腕を下げたポーズも可能。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年1月24日(金)00:00から2019年2月29日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。(問)1/6計画 03-3467-7676



続いて東映レトロソフビコレクション以外のソフビもご紹介しよう。





SFS 獣神サンダー・ライガー(鬼神版)(左)、SFS スーパータイガー(金閣版)(右)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各8800円+税/2020年6月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。各全高約25センチ。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年1月24日(金)00:00から2019年2月29日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。またプロレス・マスク・ワールド(TEL.03-6261-1988)でも注文を受け付ける。





ガチャポス 萬福猫 其の弐 幸福(こなつ)、彩気(MAMES)、聡明(ザリガニワークス)、抱擁(ひかりバンビ)、美麗 (真夜中のサーカス 夜虎)/発売元:ENGAWA、スペースファクトリー/1回500円(税込)/郵便局に設置されるカプセルトイ「ガチャポス」の新作。各全高約6センチ。今回も人気のソフビアーティストたちがデザインに参加している。全5種。設置場所は公式HPにてご確認を。(問)「ガチャポス」事務局(スペースファクトリー) https://space-factory.co.jp/gachapos/



当初は東京にしか設置郵便局がなかったが、2019年10月からは大阪、名古屋、博多にも設置郵便局が増えた。近隣の方は是非HPをチェックしてみていただきたい。