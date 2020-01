BABYMETAL、昨年のワールドツアーLA公演収録の映像作品リリース

BABYMETALが、2019年に敢行したワールドツアーでのアメリカ・LA公演「METAL GALAXY WORLD TOUR LIVE AT THE FORUM」の模様を全編収録した映像作品を、5月13日にリリースすることを発表した。



本公演は、3rdアルバム『METAL GALAXY』の発売日に行われた初の北米アリーナ公演。名だたるアーティストがライブを行ってきた伝統あるアリーナをソールドアウトさせたBABYMETALが、オーディエンスを熱狂させた全15曲を収録した内容となっている。





<商品概要>







BABYMETAL

映像作品『LIVE AT THE FORUM』



発売日:2020年5月13日(水)

【BD】価格:7000円(税抜)

【DVD】価格:6000円

【THE ONE限定盤】価格:18000円(税抜)

タイトル:『LIVE AT THE FORUM』 – THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:BD(1枚 / 全15曲)、ライブCD(2枚 / 全15曲)、APOCALYPSE(64ページ予定)



=本編BD/DVD収録内容=

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. メギツネ

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

6. Kagerou

7. Starlight

8. ギミチョコ!!

9. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. KARATE

12. ヘドバンギャー!!

13. Road of Resistance

14. Shine

15. Arkadia