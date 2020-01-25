超特急のライブBlu-ray「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolucion viva』」が3月25日に発売される。
この作品には12月21、22日に大阪・大阪城ホール、1月3～5日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020 Revolucion viva」の模様を収録。Blu-ray3枚組となり、DISC 1では1月5日公演、DISC 2では12月22日公演のライブ映像が、そしてDISC 3では両公演をさまざまなアングルで捉えた“オールマルチスクリーン”が楽しめる。また本作にはカイ、タクヤプロデュースのすべての衣装を撮り下ろした68ページのフォトブックが付属する。
※「Revolucion viva」の2つ目の「o」はアキュートアクセント付きが正式表記。
超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolucion viva』」収録曲
DISC 12020年1月5日・国立代々木競技場第一体育館公演
・OverTure（Shine Bright New Year ver.）
・SAY NO（S.B.N Live ver.）
・Don't Stop 恋
・Burn!
・PUMP ME UP
・PAPAPAPA JUMPERS
・Revival Love
・TRAIN
・S.B.N Japanese Battle
・Kura☆Kura（S.B.N Live ver.）
・Full moon
・Body Rock
・On & On
・Hey Hey Hey
・STYLE
・Drawイッパツ！
・Clap Our Hands!
・Kiss Me Baby
・バッタマン
・走れ!!!!超特急
＜アンコール＞
・Billion Beats
・Drive on week
・超えてアバンチュール
＜ダブルアンコール＞
・gr8est journey
DISC 22019年12月22日・大阪城ホール公演
・Overture（Pastel Shades Christmas ver.）
・Fantasy Love Train ～君の元までつながるRail～
・バッタマン
・Don't Stop 恋
・Revival Love
・Kiss Me Baby
・We Can Do It!
・One/O Signal
・Seventh Heaven
・P.S.C Rave Track
・Whiteout（P.S.C Live ver.）
・DJ Dominator
・Hey Hey Hey
・Snow break
・P.S.C Christmas Medley（Overture～SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN～RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER～Happy Holiday～きよしこの夜～We wish you a Merry Christmas～Billion Beats）
・Drawイッパツ！
・超越マイウェイ
・Burn!
・SAY NO
・超えてアバンチュール
＜アンコール＞
・Sweet Bell
・fanfare
・超特急です!!!!!!!!
DISC 3オールマルチスクリーン
・代々木第一体育館公演は49台のカメラ、大阪城ホール公演は23台のカメラが収録した映像を一画面にマルチ表示。