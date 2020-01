超特急のライブBlu-ray「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolucion viva』」が3月25日に発売される。

この作品には12月21、22日に大阪・大阪城ホール、1月3~5日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020 Revolucion viva」の模様を収録。Blu-ray3枚組となり、DISC 1では1月5日公演、DISC 2では12月22日公演のライブ映像が、そしてDISC 3では両公演をさまざまなアングルで捉えた“オールマルチスクリーン”が楽しめる。また本作にはカイ、タクヤプロデュースのすべての衣装を撮り下ろした68ページのフォトブックが付属する。

※「Revolucion viva」の2つ目の「o」はアキュートアクセント付きが正式表記。

超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolucion viva』」収録曲

DISC 1

・OverTure(Shine Bright New Year ver.)

・SAY NO(S.B.N Live ver.)

・Don't Stop 恋

・Burn!

・PUMP ME UP

・PAPAPAPA JUMPERS

・Revival Love

・TRAIN

・S.B.N Japanese Battle

・Kura☆Kura(S.B.N Live ver.)

・Full moon

・Body Rock

・On & On

・Hey Hey Hey

・STYLE

・Drawイッパツ!

・Clap Our Hands!

・Kiss Me Baby

・バッタマン

・走れ!!!!超特急

<アンコール>

・Billion Beats

・Drive on week

・超えてアバンチュール

<ダブルアンコール>

・gr8est journey

DISC 2

・Overture(Pastel Shades Christmas ver.)

・Fantasy Love Train ~君の元までつながるRail~

・バッタマン

・Don't Stop 恋

・Revival Love

・Kiss Me Baby

・We Can Do It!

・One/O Signal

・Seventh Heaven

・P.S.C Rave Track

・Whiteout(P.S.C Live ver.)

・DJ Dominator

・Hey Hey Hey

・Snow break

・P.S.C Christmas Medley(Overture~SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN~RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER~Happy Holiday~きよしこの夜~We wish you a Merry Christmas~Billion Beats)

・Drawイッパツ!

・超越マイウェイ

・Burn!

・SAY NO

・超えてアバンチュール

<アンコール>

・Sweet Bell

・fanfare

・超特急です!!!!!!!!

DISC 3

・代々木第一体育館公演は49台のカメラ、大阪城ホール公演は23台のカメラが収録した映像を一画面にマルチ表示。