ワンフェスの時は来たれり！　立てソフビ軍団!!

「地獄からの使者、スパイダーマン!(THE EMISSARY OF HELL, SPIDER-MAN!)」

東映TVシリーズの『スパイダーマン』がレトロデフォルメのソフビになった! 左腕のスパイダーブレスレットが東映版の証だ。



今回の『スパイダーマン』は、日本の東映が米国マーベルの正式許諾を受けて制作した特撮作品。設定に大幅なアレンジが加えられており、日本人の山城拓也がスパイダーマンに変身、悪のインベーダー鉄十字団と戦う。

日本オリジナルの巨大ロボ・レオパルドンが登場することから、後年には異色作として見られる向きもあるが、放送当時は絶大な人気を誇った。またスパイダーマンのアクションは実写としては当時の世界最高レベルであり、マーベルの原作者スタン・リーも、レオパルドンも含めて高く評価していた作品である。



このソフビは2020年2月9日に幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル2020〔冬〕の開催記念商品である。WEB通販も行われるので、購入方法をよく確認していただきたい。





(C) 2020 MARVEL Spider-Man: Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.



スパイダーマン/メディコム・トイ/8800円+税/2020年2月9日発売予定/東映TVシリーズ『スパイダーマン』のスパイダーマンをレトロデフォルメでソフビ化。全高約25センチ。原型はベアモデルが担当している。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売は限定100個、なくなり次第終了。WEB販売は受注生産。



ここからはスパイダーマン以外の、メディコム・トイのワンダ-フェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品をご紹介しよう。





(C) 石森プロ・東映



ライダーマン(パワーアーム)(左)、結城丈二(右)/メディコム・トイ/各8818円+税/2020年2月9日発売予定/『仮面ライダーV3』に登場したライダーマンがパワーアームを装着した状態と、その正体である結城丈二がソフビになって登場。東映レトロソフビコレクションの新作で、各全高約24センチ。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売はライダーマン限定60個、結城丈二限定40個、なくなり次第終了。WEB販売は両方とも受注生産。





(C) 石森プロ・東映



変身忍者嵐 ミドルサイズ/メディコム・トイ/5364円+税/2020年2月9日発売予定/『変身忍者嵐』の主役ヒーローをソフビ化。東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作で、全高約15センチ。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売は限定30個、なくなり次第終了。WEB販売は受注生産。





(C) 石森プロ・東映



ロボコン ジャンボサイズ/メディコム・トイ/4万5000円+税/2020年2月9日発売予定/『がんばれ!!ロボコン』の主人公をソフビ化。東映レトロソフビコレクションJ(ジャンボ)の新作で、全高約60センチの超ビッグサイズ。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売は限定40個、なくなり次第終了。WEB販売は受注生産。





(C) 円谷プロ



超特大ウルトラマン(福耳仕様)/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年2月9日発売予定/『ウルトラマン』の主役ヒーローをレトロデフォルメでソフビ化。全高約70センチ、名前通りの超特大サイズだ。以前ベアモデルがイベントで少量のみ販売したソフビを復活させたアイテムである。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売は限定20個、なくなり次第終了。WEB販売は受注生産。





(C) ゆでたまご



ブロッケンマン(黒パンツVer.)(左)、シシカバ・ブー(赤パンツVer.)(右)/発売元:ファイブスタートイ、販売元:メディコム・トイ/各8000円+税/2020年2月9日発売予定/『キン肉マン』に登場する超人をレトロデフォルメでソフビ化。NSC RE-BORNの新作で、各全高約25センチ。ブロッケンJr.ではなく父親のブロッケンマンの方なのでお間違いなきように。ワンダーフェスティバル2020〔冬〕 開催記念商品で、会場販売は各限定30個、なくなり次第終了。