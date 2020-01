キャプテン・アメリカ、ついにMAFEXに登場！

海外実写作品を中心にしたラインナップで、独特の存在感を打ち出している可動フィギュアシリーズMAFEX。そのMAFEXに、マーベル・シネマティック・ユニバースのキャプテン・アメリカがラインナップされる。



キャプテン・アメリカは第二次世界大戦中、虚弱体質の青年スティーブ・ロジャースが特殊な血清によって超人兵士となったヒーロー物語。戦いの中で北の海に沈んでいたが、現代に甦った。

映画『THE AVENGERS』(邦題『アベンジャーズ』)を初めとするマーベル・シネマティック・ユニバースでは、アイアンマンとキャプテン・アメリカが中心人物となっていた。MAFEXではアイアンマンは数種類ラインナップされているが、キャプテン・アメリカのMAFEX化は今回が初となる。

キャプテン・アメリカは、顔の上半分を覆うマスク兼ヘルメットを装着する場合が多いのだが、今回のMAFEXでは、素顔で活躍した映画『AVENGERS INFINTY WAR』(邦題『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』)版がセレクトされている。





(C) 2020 MARVEL



MAFEX CAPTAIN AMERICA (INFINITY WAR Ver.)/メディコム・トイ/7800円+税/2020年10月発売予定/映画『AVENGERS INFINTY WAR』に登場したキャプテン・アメリカを可動フィギュアで再現。全高約16センチ。

同作では彼は地下活動に身を投じており、ヒゲも髪もボサボサ。象徴である丸いシールドも手放しており、胸の星も色が消されている。MAFEXではその状態を忠実に再現している。





(C) 2020 MARVEL



スーツの薄汚れた雰囲気も成形色と彩色により再現。武器としてシールド、コーヴァス・グレイヴの剣(金)、プロキシマ・ミッドナイトの槍(黒)が付属する。シールドは左右、展開前・後で4種あり。表情パーツは2種。



ここからはキャプテン・アメリカ以外の、MAFEXの新作情報をお届けしよう。





BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



MAFEX CATWOMAN (HUSH Ver.)/メディコム・トイ/7800円+税/2020年10月発売予定/コミックス『HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)版のキャットウーマンを可動フィギュア化。全高約15センチ。

武器としてムチが付属する。ムチをウエストに巻いた状態と解いた状態の形態は、ウエストパーツの差し換えで再現する。





BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



表情パーツは3種。ゴーグルはクリアー成型になっている。

キャットウーマンは『バットマン』シリーズに登場するヴィラン(悪役)。バットマンに心惹かれており彼に味方することも多いのだが、『HUSH』ではヴィランのハッシュに洗脳され、バットマンを攻撃する。本名はセリーナ・カイル。





SHAZAM! and all related characters and elements

(C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s20)



MAFEX SHAZAM!/メディコム・トイ/7800円+税/2020年2月発売予定/映画『SHAZAM!』(邦題『シャザム!』)より、主役ヒーローのシャザム!が可動フィギュアになって登場。全高約16センチ。

シャザム!は少年ビリー・バットソンが、老魔術師シャザムから力を受け継いで変身したヒーロー。

表情パーツは3種。唇をとがらせた顔が内面は子供のままであるシャザム!らしい。マントは布製でフード部分を頭に被せることも可能。エフェクトパーツやスマートフォン、缶などが付属しており、劇中のシーンを再現可能だ。



キャプテン・アメリカは愛国者だが、アメリカ政府に服従しているわけではない。そのため政府がアメリカの理念に反していると思った時は、政府と離反することもある。

コミックスでは黒いスーツに身を包み、「ザ・キャプテン」と名乗って政府と敵対していたこともあった。『AVENGERS INFINTY WAR』のスーツの胸の星がモールドのみで白く塗られていないのは、その辺りを意識しているのかも知れない。