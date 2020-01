銀河連峰を越えてBE@RBRICKウルトラマンAがやってくる！

ウルトラマンAがクマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場! ウルトラ兄弟のベアブリックは順次展開されていて、今回はAの出番というわけだ。

ベアブリックは本体の造形を変更せず、プリントのみでキャラクターを表現する。そのためA最大の特徴である頭頂部の大きな板状パーツも立体としては再現されていない。にもかかわらずちゃんとAらしさが出ているのはさすがメディコム・トイといったところだ。





(C) 円谷プロ

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK ウルトラマンA 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年2月発売予定/『ウルトラマンA』の主役ヒーローをベアブリック化。100%と400%の2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイの直営店舗1/6計画にて数量限定発売。



ここからはウルトラマン以外のベアブリックの新作情報をお届けしよう。





TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK TOM 1000%(左)、BE@RBRICK JERRY 1000%(右)/メディコム・トイ/各4万2000円+税/2020年8月発売・発送予定/アニメ『トムとジェリー』のトムとジェリーがベアブリックになって登場。アニメではかなり身長差のあるふたりだが、今回は仲良く同身長の各全高約70センチ。セット売りではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年1月24日(金)00:00から2020年2月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





THE SHINING and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK THE SHiNiNG POSTER Ver. 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年6月発売・発送予定/映画『The Shining』(邦題『シャイニング』)のアメリカ版ポスターをモチーフにしたベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年1月24日(金)00:00から2020年2月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



1964 BLUE IMPULSE BE@RBRICK 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年2月7日発売(先行予約終了)/航空自衛隊のアクロバット飛行チーム・ブルーインパルス。その空中機動研究班としての正式設立60周年を記念したベアブリック。1964年のブルーインパルス隊員のパイロットスーツをモチーフにしている。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/top)にて数量限定発売。(問)https://7net.omni7.jp/detail/1301443301





(C) 2020 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Dennis Rodman (Chicago Bulls) 100% & 400% /メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年8月発売・発送予定/元プロバスケットボールプレイヤー デニス・ロッドマンの、シカゴ・ブルズ時代の姿をモチーフにしたベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年1月24日(金)00:00から2020年2月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





(C) BT21

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BT21 BE@RBRICK (クローズタイプ)/発売元:ソロモン商事/各1100円+税/2020年2月発売予定/ヒップホップグループ防弾少年団(BTS)のメンバーが生み出したキャラクターBT21がベアブリックになって登場。どれが出るかお楽しみのクローズドボックスで、写真の8種に加えシークレットあり。(問)ソロモン商事 03-5615-9227







メディコム・トイは3店の直営店舗と、1店の共同経営スタジオを運営している。渋谷の1/6計画、東京スカイツリータウン内のメディコム・トイ ソラマチ店、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷パルコの2Gがそれだ。



それぞれ店舗限定商品を発売することがあるが、各店舗のカラーが異なるため、商品も傾向により分かれている。

ベアブリックの場合、1/6計画ではアニメ・特撮系。ソラマチ店では招き猫などの和のベアブリック。MEDICOM TOY PLUSと2Gではアート系、アパレル系のベアブリックが発売されることが多い。

君のお気に入りはどの系統だろうか?





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK NUMBER(N)XXX 100% & 400%/販売元:KOOKS CO.,LTD./1万6000円+税/2020年1月発売予定/GOD SELECTION XXX(ゴッド・セレクション・トリプルエックス)とNUMBER (N)INE(ナンバーナイン)、アパレルブランド2社のコラボベアブリック。ハートのトライバル模様を採用。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。(問)NUMBER (N)INE 03-6416-3503





Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.





MY FIRST BE@RBRICK B@BY INNERSECT BLACK & GOLD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、5万円+税(右)/2020年2月発売予定/2019年12月、中国のファッションイベントINNERSECT(インナーセクト)にて先行販売されたベアブリック。胴体にビーズが入っているマイ・ファースト・ベアブリック・ベイビー仕様だ。100%と400%は2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。1000%は単品で全高約70センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



cleverin(R) BE@RBRICK THE CONVENI/メディコム・トイ/各6000円+税/2020年2月発売予定/空間に浮遊するウイルス・菌を除去する大幸薬品のクレベリンと、コンビニエンスストアをモチーフにしたコンセプトショップTHE CONVENI(ザ・コンビニ)がコラボしたアイテム。クレベリンを収納できるベアブリック型ケースで、GOLDとBLACKの2色展開。THE CONVENI及びメディコム・トイ直営店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133(10~19時 日曜定休)





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK mastermind JAPAN BLACK CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万8000円+税(左)、5万8000円+税(右)/2020年2月発売予定/アパレルブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)のベアブリック。100%と400%は2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。1000%は単品で全高約70センチ。渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売、なくなり次第終了。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK FLOWER BOMBER 100% & 400% (左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2020年7月発売・発送予定/「FLOWER BOMBER」をプリントしたベアブリック。100%と400%は2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。1000%は単品で全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年1月24日(金)00:00から2020年2月10日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.



BE@RBRICK 達磨 銀メッキ 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/2020年2月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。セット売りではないのでご注意を。(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店 03-3622-6000



「MY FIRST BE@RBRICK B@BY INNERSECT BLACK & GOLD Ver. 」や「BE@RBRICK 達磨 銀メッキ」のようにメッキ仕様になっているベアブリックは、製品の特性上、細かい傷や擦れ痕が本体に残っている場合がある。あらかじめご了承いただきたい。