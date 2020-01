◆ 新スローガンは『NEW GENERATION IS HERE.』



DeNAは25日、2020年シーズンのキャプテンに佐野恵太選手が就任したことを発表。あわせてチームスローガン『NEW GENERATION IS HERE.』も発表した。



キャプテン・筒香嘉智がメジャーへ移籍して迎える2020年シーズン。チームの大黒柱が抜けたが、ラミレス監督は昨季のチームの戦いぶりをみて「新たな横浜DeNAベイスターズを作らなければなりませんが、多くの主力はこの新しい世代であり、彼らはもうすでにここにいます」との思いを込めて新スローガンを考案。



そして「このスローガンに完璧にマッチした12球団の中で最も若く、新しい世代の才能に溢れたキャプテン」として、4年目を迎える25歳、佐野に大役を託した。



佐野は球団を通じて「ラミレス監督よりキャプテン就任を通達された時、キャプテンという役割はやりたくてもやれるものではないので、とても光栄に感じました」とコメントを発表。



前任者の圧倒的存在感から「まだ不安もあります」と漏らしたが、「筒香選手が残してくれた良い文化は継承しつつ、自分らしく明るいチームを作っていきたいと思います。自分のこともチームのことも、どちらも全力でシーズンを駆け抜けます」と、新キャプテンとして意気込みを述べた。







▼ DeNA・歴代スローガン

2020年『NEW GENERATION IS HERE.』

2019年『Go Beyond the Limit.』

2018年『VICTORY is within US.』

2017年『THIS IS MY ERA.』

2016年『WE PLAY TO WIN』

2015年『導』

2014年『心』

2013年『勝』

2012年『熱いぜ!横浜DeNA』





▼ ラミレス監督 コメント

昨年、クライマックスシリーズを初めて横浜で開催でき、勝ち進むことはできませんでしたが、最高の舞台と最高の雰囲気の中で戦う選手たちを見て、このスローガンが思い浮かびました。

筒香嘉智選手が抜け、新たな横浜DeNAベイスターズを作らなければなりませんが、多くの主力はこの新しい世代であり、彼らはもうすでにここにいます。

さらにこのスローガンに完璧にマッチした12球団の中で最も若く、新しい世代の才能に溢れたキャプテンが、今シーズン誕生しました。

若手、中堅、ベテランが融合したチームはさらなる進化を遂げており、いよいよ成果をあげる「集大成」の一年となります。

2020年、新しく生まれ変わる横浜スタジアム。そして、横浜ブルーに染まった満員のスタジアムで、ファンの皆さまのサポートをいただきながら日々戦っていきます。





▼ 佐野恵太選手 コメント



ラミレス監督よりキャプテン就任を通達された時、キャプテンという役割はやりたくてもやれるものではないので、とても光栄に感じました。

一方、これまでキャプテンを務めた筒香選手は実績も圧倒的で、キャプテンとしても素晴らしい人だと思っており、その後を任されるということで、まだ不安もあります。

筒香選手が残してくれた良い文化は継承しつつ、自分らしく明るいチームを作っていきたいと思います。

自分のこともチームのことも、どちらも全力でシーズンを駆け抜けます。





▼ DeNA・歴代キャプテン

・石川雄洋(2012~2014年)

・筒香嘉智(2015~2019年)

・佐野恵太(2020年)