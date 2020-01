アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の1月13~19日の1位は、音楽ユニット「すとぷり」のニューアルバム「すとろべりーねくすとっ!」でした。

◇先週の結果

「すとぷり」は、ネットを中心に人気の男性音楽ユニットです。セカンドアルバムとなる「すとろべりーねくすとっ!」は、クリエーターユニット「HoneyWorks」や、人気ボカロPのナユタン星人さんなど、ネットシーンで活躍するクリエーターが楽曲提供をしています。「すとぷり」の特徴でもある甘いボーカルなど、その魅力が凝縮された1枚となっています。

今回は、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」発のCDが、トップ10に3作ランクイン。ガールズバンド「Roselia(ロゼリア)」のニューシングル「約束」が2位、ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS(アルゴナビス) from BanG Dream!」に登場するバンド「ARGONAVIS」と「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」の楽曲を収録した「VOICE/MANIFESTO」が5位、「バンドリ!」のテレビアニメ第3期「BanG Dream! 3rd Season」のオープニング曲、エンディング曲を収録した「イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!」は前回の1位から今回は7位となりました。

3位には、今回の首位の「すとろべりーねくすとっ!」にも楽曲提供している「HoneyWorks」によるプロジェクト「告白実行委員会」シリーズのキャラクターソング集第3弾「好きすぎてやばい。~告白実行委員会キャラクターソング集~」が登場しました。

ほかにも、ボカロPのかいりきベアさんの楽曲を、MARETUさんやkemuさんら10人のボカロPがアレンジ、リミックスしたアルバム「ベノマ」が4位、人気スマートフォン用ゲーム「アイドリッシュセブン」に登場するユニット「ZOOL(ズール)」の新曲「Bang!Bang!Bang!」が6位にランクインしました。

◇今週の動向

「バンドリ!」に登場するガールズバンド「RAISE A SUILEN」のニューシングル「DRIVE US CRAZY」、声優育成スマホゲーム「CUE!」に登場するユニット「AiRBLUE Flower」のシングル「Knocking on My Dream!!」、同じく同ゲームに登場するユニット「AiRBLUE Bird」のシングル「にこにこワクワク 最高潮!」、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズ発のCD「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 『ダイスキリフレイン/ドラマチックLOVE』」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「すとろべりーねくすとっ!」 すとぷり アルバム

2位 「約束」 Roselia シングル

3位 「好きすぎてやばい。~告白実行委員会キャラクターソング集~」 HoneyWorks アルバム

4位 「ベノマ」 かいりきベア アルバム

5位 「VOICE/MANIFESTO」 Argonavis×GYROAXIA シングル

6位 「Bang!Bang!Bang!」 ZOOL シングル

7位 「イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!」 Poppin’Party シングル

8位 「幻影異聞録♯FE Encore ベストサウンドコレクション」 FORTUNA ALL STARS & 藤澤慶昌 アルバム

9位 「PARADOX」 雨宮天 シングル

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 35 Palette」 島村卯月(CV:大橋彩香)/小日向美穂(CV:津田美波)/五十嵐響子(CV:種崎敦美) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。