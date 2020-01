BABYMETALのライブDVD / Blu-ray「LIVE AT THE FORUM」が5月13日にリリースされる。

この映像作品には、昨年10月にアメリカ・ロサンゼルスにあるThe Forumで行われたBABYMETAL初の北米アリーナ公演「METAL GALAXY WORLD TOUR LIVE AT THE FORUM」の模様を全編収録。アルバム「METAL GALAXY」の収録曲を中心とした15曲分のパフォーマンス映像が楽しめる。また「LIVE AT THE FORUM」はDVD盤、Blu-ray盤のほかTHE ONE限定盤も用意され、THE ONE限定盤にはBlu-rayにライブCDと“APOCALYPSE”が付属する。

なおBABYMETALは本日1月25日と明日1月26日に千葉・幕張メッセ 国際展示場でワールドツアー日本公演の追加公演「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW LEGEND - METAL GALAXY」を行う。

BABYMETAL「LIVE AT THE FORUM」収録曲

01. FUTURE METAL

02. DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)

03. メギツネ

04. Elevator Girl

05. Shanti Shanti Shanti

06. Kagerou

07. Starlight

08. ギミチョコ!!

09. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

10. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

11. KARATE

12. ヘドバンギャー!!

13. Road of Resistance

14. Shine

15. Arkadia