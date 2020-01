スペインのカップ戦、コパ・デル・レイ(国王杯)ラウンド16の組み合わせが決まった。24日付けでスペイン紙『アス』が報じている。

同大会は1月21日〜23日に行われたラウンド32を終え、ラウンド16の組み合わせが決定。日本代表MF久保建英が所属するマジョルカとの試合で勝利したMF香川真司擁するレアル・サラゴサは、レアル・マドリードとの対戦が決まった。日程は1月28日〜30日、シングルマッチ形式で行われる。

それぞれの対戦カードは、以下の通り。

バダホス vs グラナダ

クルトゥラル・レオネサ vs バレンシア

テネリフェ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・サラゴサ vs レアル・マドリード

ミランデス vs セビージャ

ラージョ・バジェカーノ vs ビジャレアル

バルセロナ vs レガネス

レアル・ソシエダ vs オサスナ