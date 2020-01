「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”のCD「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」に収録されるドラマトラックの一部が公開された。

ドラマトラックのタイトルは「All in the same boat」。ヨコハマの日常が垣間見える内容で、浅沼晋太郎演じる碧棺左馬刻のラップシーンも登場する。「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」は1月29日にリリース。

なお3月28日、29日には埼玉・メットライフドームでライブ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」が開催される。同イベントのローソンチケットのプレリクエスト先行受付の締切は1月26日23時59分となっているので、申し込む予定の人はお忘れなく。

MAD TRIGGER CREW「MAD TRIGGER CREW-Before The 2nd D.R.B-」

M1.「Gangsta's Paradise」碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

M2.「Uncrushable」入間銃兎(CV:駒田航)

M3.「2DIE4」毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

M4. Drama Track「All in the same boat」