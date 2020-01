『ハイキュー‼︎』のキャラメモボード、アクリルメモスタンドの受注を開始！

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて『ハイキュー!! TO THE TOP』の商品の受注を1月20日(月)より開始した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一によるコミックス。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日より待望の第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送中だ。



この度、キャラクターたちがバレーコートで練習しているようなデザインの「キャラメモボード」、キャラクターと作戦ボードを並べた「メモスタンド」が登場!



「キャラメモボード」はモニターのフレームなどに貼り付け、メモや付箋を貼って使用でき、「メモスタンド」はメモボードにホワイトボードマーカーで書いたり消したりして使用できる。



お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常を楽しもう!



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS





◆製品仕様

▼キャラメモボード



価格:各800円+税

種類:全5種

サイズ:本体:(約)縦5.4cm×横11.8cm 両面テープ:15mm

素材:アクリル



▼アクリルメモスタンド



※ホワイトボードマーカーは付属しない。

※ボード部分にはホワイトボードマーカーを使用すること。



価格:各980円+税

種類:全10種

サイズ:キャラクター:(約)縦57mm×横31mm(キャラクターにより異なる)

メモボード:(約)縦73mm×横50mm

台座:(約)縦40mm×横70mm

組み立て後:(約)高さ73mm×幅70mm×奥行き40mm

素材 :アクリル



受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)https://amnibus.com/products/title/445,126