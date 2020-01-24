新右衛門とエスカがディナーに!?『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』第22話

2018年5月より、伊藤彰のコミック版に準じた新たな世界線を展開する『カードファイト!! ヴァンガード』の最新シリーズとして、2019年8月よりテレビ愛知・テレビ東京系にて放送スタートし、舞台を過去に移し新たな主人公・新田新右衛門の物語を描く『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』。その最新話、第22話より先行場面カットが公開された。先行場面カットは、ニコニコ生放送＆YouTube Liveにて毎週火曜21時より配信されている「週刊ヴァンガ放送局」、『カードファイト!! ヴァンガード』公式Twitterでも公開中だ。
●リマインド22「その前日」
＜あらすじ＞
そして、アジアサーキット決勝戦前日。「ユニット召喚実験」と「チームでの最後の世界挑戦」のどちらを取るかで揺れていた新右衛門を、エスカはディナーに誘う。
>>>『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』リマインド22 先行カットを見る
(C)Project Vanguard2019/Aichi Television
●先行カットは毎週火曜日放送「週間ヴァンガ情報局」でも公開！
『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』の公式Twitter・毎週火曜日放送の「週刊ヴァンガ情報局」でも先行場面カットは公開中だ。
◆『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』
＜放送情報＞
テレビ愛知・テレビ東京系にて毎週土曜8：00〜 ほか
＜配信情報＞
Abemaビデオ 毎週土曜21：00〜 世界最速配信
YouTube 毎週土曜23：30〜 1話&最新話無料配信（ヴァンガードch）
ほか、各種放送、配信情報はアニメ公式サイトをチェック！
＜キャスト＞
新田新右衛門：森嶋秀太
新導ミクル：堀江由衣
新導ライブ：古川慎
マーク・ホワイティング：日向大輔
橘タツヤ：前田誠二
戸倉ミサキ：遠野ひかる
日比野エスカ：渕上舞
五ノ実ナナミ：宮木南美
藤浪トノリ：神尾晋一郎
＜スタッフ＞
製作総指揮・原案：木谷高明
原作：ブシロード／伊藤彰
監督：川崎逸朗
シリーズ構成：赤星政尚
キャラクターデザイン：磯野智
美術監督：飯田葉月
音響監督：今泉雄一
アニメーション制作：オー･エル･エム
製作：Project Vanguard2019
アニメ公式HP https://anime.cf-vanguard.com
ヴァンガードch https://www.youtube.com/user/VanguardCH
(C)Project Vanguard2019/Aichi Television
2018年5月より、伊藤彰のコミック版に準じた新たな世界線を展開する『カードファイト!! ヴァンガード』の最新シリーズとして、2019年8月よりテレビ愛知・テレビ東京系にて放送スタートし、舞台を過去に移し新たな主人公・新田新右衛門の物語を描く『カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編』。その最新話、第22話より先行場面カットが公開された。先行場面カットは、ニコニコ生放送＆YouTube Liveにて毎週火曜21時より配信されている「週刊ヴァンガ放送局」、『カードファイト!! ヴァンガード』公式Twitterでも公開中だ。
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