◆ 出場32チーム出揃う



3月19日（木）に開幕する『第92回選抜高校野球大会』の選考委員会が24日に行われ、出場校・全32校が発表された。



まず、21世紀枠が帯広農業（北海道）、磐城（福島）、平田（島根）の3校に決定。帯広農業と平田はセンバツ初出場で、磐城は46年ぶり3度目の出場。平田は春夏通じて初めての甲子園出場となる。



一般選考では、昨秋の明治神宮大会を東海地方の中高大中京が制したため、東海地区から3校が選出。中京大中京、東海大会準優勝の県岐阜商に加えて、東海大会4強の加藤学園が春夏通じて初めての聖地行きの切符を掴んだ。



また関東／東京地区では関東大会4強の健大高崎、山梨学院、東海大相模、桐生第一と、東京大会を制した国士舘が順当に名を連ね、注目の6枠目は埼玉大会を制し関東8強に進出した花咲徳栄が選出。東京大会準優勝の帝京、関東8強の西武台、習志野は補欠に回った。



近畿では大阪から大阪桐蔭と履正社、奈良から天理と智弁学園が選出され、近畿大会8強の明石商、智弁和歌山もラインナップ入り。九州4強の鹿児島城西は初めてのセンバツ出場を勝ち取った。





◆ 第92回春のセンバツ・出場校一覧



▼ 北海道 ＜2校＞

白樺学園 ☆初出場



＝＝補欠校＝＝

札幌日大





▼ 東北 ＜2校＞

仙台育英（宮城）☆3年ぶり13回目

鶴岡東 （山形）☆41年ぶり2回目



＝＝補欠校＝＝

盛岡大付（岩手）

仙台城南（宮城）





▼ 関東／東京 ＜6校＞

健大高崎 （群馬）☆3年ぶり4回目

山梨学院 （山梨）☆2年連続4回目

東海大相模（神奈川）☆2年ぶり11回目

桐生第一 （群馬）☆4年ぶり6回目

花咲徳栄 （埼玉）☆4年ぶり5回目



国士舘 （東京）☆2年連続10回目



＝＝補欠校＝＝

習志野（千葉）

西武台（埼玉）



帝京（東京）





▼ 東海 ＜3校＞

中京大中京（愛知）☆10年ぶり31回目

県岐阜商 （岐阜）☆5年ぶり29回目

加藤学園 （静岡）☆初出場



＝＝補欠校＝＝

藤枝明誠（静岡）

愛工大名電（愛知）





▼ 北信越 ＜2校＞

星稜（石川） ☆3年連続14回目

日本航空石川（石川）☆2年ぶり2回目



＝＝補欠校＝＝

敦賀気比（福井）

佐久長聖（長野）





▼ 近畿 ＜6校＞

天理 （奈良）☆5年ぶり24回目

大阪桐蔭 （大阪）☆2年ぶり11回目

履正社 （大阪）☆2年連続9回目

智弁学園 （奈良）☆2年ぶり13回目

明石商 （兵庫）☆2年連続3回目

智弁和歌山（和歌山）☆3年連続14回



＝＝補欠校＝＝

京都翔英（京都）

奈良大付（奈良）





▼ 中国／四国 ＜5校＞

倉敷商 （岡山）☆8年ぶり4回目

鳥取城北（鳥取）☆8年ぶり2回目

広島新庄（広島）☆6年ぶり2回目



明徳義塾（高知）☆2年ぶり19回目

尽誠学園（香川）☆18年ぶり7回目



＝＝補欠校＝＝

創志学園（岡山）

矢上（島根）



岡豊（高知）

新田（愛媛）





▼ 九州 ＜4校＞

明豊 （大分）☆2年連続4回目

大分商 （大分）☆23年ぶり6回目

創成館 （長崎）☆2年ぶり4回目

鹿児島城西（鹿児島）☆初出場



＝＝補欠校＝＝

沖縄尚学（沖縄）

宮崎日大（宮崎）





▼ 21世紀枠 ＜3校＞

帯広農（北海道）☆初出場

磐城 （福島） ☆46年ぶり3度目

平田 （島根） ☆初出場



伊香（滋賀）

近代高専（三重）





◆ 第92回選抜高等学校野球大会

主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟



☆日程：令和2年3月19日（木）～3月31日（火） ＝13日間

（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む）



☆会場：阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）



☆出場校：32校

└ 一般選考＝28校

└ 21世紀枠＝3校

└ 神宮大会枠＝1校



▼ 選考委員会

令和2年1月24日（金）＝全出場校決定



▼ 組み合わせ抽選会

令和2年3月13日（金）午前9時

