◆ 出場32チーム出揃う
3月19日（木）に開幕する『第92回選抜高校野球大会』の選考委員会が24日に行われ、出場校・全32校が発表された。
まず、21世紀枠が帯広農業（北海道）、磐城（福島）、平田（島根）の3校に決定。帯広農業と平田はセンバツ初出場で、磐城は46年ぶり3度目の出場。平田は春夏通じて初めての甲子園出場となる。
一般選考では、昨秋の明治神宮大会を東海地方の中高大中京が制したため、東海地区から3校が選出。中京大中京、東海大会準優勝の県岐阜商に加えて、東海大会4強の加藤学園が春夏通じて初めての聖地行きの切符を掴んだ。
また関東／東京地区では関東大会4強の健大高崎、山梨学院、東海大相模、桐生第一と、東京大会を制した国士舘が順当に名を連ね、注目の6枠目は埼玉大会を制し関東8強に進出した花咲徳栄が選出。東京大会準優勝の帝京、関東8強の西武台、習志野は補欠に回った。
近畿では大阪から大阪桐蔭と履正社、奈良から天理と智弁学園が選出され、近畿大会8強の明石商、智弁和歌山もラインナップ入り。九州4強の鹿児島城西は初めてのセンバツ出場を勝ち取った。
◆ 第92回春のセンバツ・出場校一覧
▼ 北海道 ＜2校＞
白樺学園 ☆初出場
＝＝補欠校＝＝
札幌日大
▼ 東北 ＜2校＞
仙台育英（宮城）☆3年ぶり13回目
鶴岡東 （山形）☆41年ぶり2回目
＝＝補欠校＝＝
盛岡大付（岩手）
仙台城南（宮城）
▼ 関東／東京 ＜6校＞
健大高崎 （群馬）☆3年ぶり4回目
山梨学院 （山梨）☆2年連続4回目
東海大相模（神奈川）☆2年ぶり11回目
桐生第一 （群馬）☆4年ぶり6回目
花咲徳栄 （埼玉）☆4年ぶり5回目
国士舘 （東京）☆2年連続10回目
＝＝補欠校＝＝
習志野（千葉）
西武台（埼玉）
帝京（東京）
▼ 東海 ＜3校＞
中京大中京（愛知）☆10年ぶり31回目
県岐阜商 （岐阜）☆5年ぶり29回目
加藤学園 （静岡）☆初出場
＝＝補欠校＝＝
藤枝明誠（静岡）
愛工大名電（愛知）
▼ 北信越 ＜2校＞
星稜（石川） ☆3年連続14回目
日本航空石川（石川）☆2年ぶり2回目
＝＝補欠校＝＝
敦賀気比（福井）
佐久長聖（長野）
▼ 近畿 ＜6校＞
天理 （奈良）☆5年ぶり24回目
大阪桐蔭 （大阪）☆2年ぶり11回目
履正社 （大阪）☆2年連続9回目
智弁学園 （奈良）☆2年ぶり13回目
明石商 （兵庫）☆2年連続3回目
智弁和歌山（和歌山）☆3年連続14回
＝＝補欠校＝＝
京都翔英（京都）
奈良大付（奈良）
▼ 中国／四国 ＜5校＞
倉敷商 （岡山）☆8年ぶり4回目
鳥取城北（鳥取）☆8年ぶり2回目
広島新庄（広島）☆6年ぶり2回目
明徳義塾（高知）☆2年ぶり19回目
尽誠学園（香川）☆18年ぶり7回目
＝＝補欠校＝＝
創志学園（岡山）
矢上（島根）
岡豊（高知）
新田（愛媛）
▼ 九州 ＜4校＞
明豊 （大分）☆2年連続4回目
大分商 （大分）☆23年ぶり6回目
創成館 （長崎）☆2年ぶり4回目
鹿児島城西（鹿児島）☆初出場
＝＝補欠校＝＝
沖縄尚学（沖縄）
宮崎日大（宮崎）
▼ 21世紀枠 ＜3校＞
帯広農（北海道）☆初出場
磐城 （福島） ☆46年ぶり3度目
平田 （島根） ☆初出場
伊香（滋賀）
近代高専（三重）
◆ 第92回選抜高等学校野球大会
主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟
☆日程：令和2年3月19日（木）～3月31日（火） ＝13日間
（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む）
☆会場：阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）
☆出場校：32校
└ 一般選考＝28校
└ 21世紀枠＝3校
└ 神宮大会枠＝1校
▼ 選考委員会
令和2年1月24日（金）＝全出場校決定
▼ 組み合わせ抽選会
令和2年3月13日（金）午前9時
◆ 出場32チーム出揃う
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