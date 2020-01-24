◆ ドラ1・宮城は二軍からのスタート/strong>



オリックスは24日、2020年の春季キャンプに参加する一軍メンバーと二軍メンバーの振り分けを発表した。



新人では、ドラフト3巡目の村西良太投手（近畿大）と勝俣翔貴選手（国際武道大の大卒2選手が一軍スタートとなり、ドラフト1位の宮城大弥投手や前佑囲斗投手ら高卒組は二軍からのスタートとなった。



また、タイラー・ヒギンス投手、アンデル・ロドリゲス選手、アダム・ジョーンズ選手の新外国人3名もメンバー入り。昨季の育成1位で、入団1年目にウエスタン・リーグのセーブ王（23セーブ）にもなった漆原大晟が育成唯一の一軍スタートを手にした。





◆ 一軍メンバー＜宮崎（SOKKENスタジアム）＞

日程：2020年2月1日（土）～2月27日（木）

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（20名）

11 山﨑福也

15 荒西祐大

17 増井浩俊

18 山本由伸

19 山岡泰輔

20 近藤大亮

22 村西良太 △

28 富山凌雅

29 田嶋大樹

30 K－鈴木

32 ディクソン

47 海田智行

48 齋藤綱記

49 澤田圭佑

52 ヒギンス ☆

57 山田修義

61 榊原 翼

95 神戸文也

98 張奕

127 漆原大晟



▼ 捕手（3名）

33 松井雅人

37 若月健矢

44 頓宮裕真



▼ 内野手（8名）

０ 勝俣翔貴 △

２ 白崎浩之

３ 安達了一

４ 福田周平

31 太田 椋

36 山足達也

42 ロドリゲス ☆

67 中川圭太



▼ 外野手（11名）

00 西浦颯大

１ モヤ

６ 宗佑磨

８ 後藤駿太

10 ジョーンズ

25 西村 凌

34 吉田正尚

41 佐野皓大

50 小田裕也

55 T－岡田

99 杉本裕太郎





◆ 二軍メンバー＜宮崎（清武第二野球場）＞

日程：2020年2月1日（土）～2月29日（土）

△＝新人



▼ 投手（20名）

13 宮城大弥 △

14 吉田一将

21 竹安大知

26 東明大貴

27 アルバース

35 比嘉幹貴

39 小林慶祐

43 前佑囲斗 △

46 本田仁海

48 金田和之

60 左澤 優

66 吉田 凌

68 鈴木 優

124 黒木優太

128 東 晃平

135 山﨑颯一郎

001 佐藤一磨 △

002 谷岡楓太 △

003 中田惟斗 △

008 松山真之 △



▼ 捕手（6名）

23 伏見寅威

45 飯田大祐

62 山崎勝己

123 稲富宏樹

130 フェリペ

005 鶴見凌也 △



▼ 内野手（8名）

５ 西野真弘

９ 大城滉二

24 紅林弘太郎 △

38 小島脩平

53 宜保 翔

64 廣澤信哉

120 岡﨑大輔

129 比屋根彰人



▼ 外野手（5名）

56 松井佑介

59 根本 薫

004 平野大和 △

006 大下誠一郎 △

007 佐藤優悟