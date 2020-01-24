◆ ドラ1・宮城は二軍からのスタート/strong>
オリックスは24日、2020年の春季キャンプに参加する一軍メンバーと二軍メンバーの振り分けを発表した。
新人では、ドラフト3巡目の村西良太投手（近畿大）と勝俣翔貴選手（国際武道大の大卒2選手が一軍スタートとなり、ドラフト1位の宮城大弥投手や前佑囲斗投手ら高卒組は二軍からのスタートとなった。
また、タイラー・ヒギンス投手、アンデル・ロドリゲス選手、アダム・ジョーンズ選手の新外国人3名もメンバー入り。昨季の育成1位で、入団1年目にウエスタン・リーグのセーブ王（23セーブ）にもなった漆原大晟が育成唯一の一軍スタートを手にした。
◆ 一軍メンバー＜宮崎（SOKKENスタジアム）＞
日程：2020年2月1日（土）～2月27日（木）
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（20名）
11 山﨑福也
15 荒西祐大
17 増井浩俊
18 山本由伸
19 山岡泰輔
20 近藤大亮
22 村西良太 △
28 富山凌雅
29 田嶋大樹
30 K－鈴木
32 ディクソン
47 海田智行
48 齋藤綱記
49 澤田圭佑
52 ヒギンス ☆
57 山田修義
61 榊原 翼
95 神戸文也
98 張奕
127 漆原大晟
▼ 捕手（3名）
33 松井雅人
37 若月健矢
44 頓宮裕真
▼ 内野手（8名）
０ 勝俣翔貴 △
２ 白崎浩之
３ 安達了一
４ 福田周平
31 太田 椋
36 山足達也
42 ロドリゲス ☆
67 中川圭太
▼ 外野手（11名）
00 西浦颯大
１ モヤ
６ 宗佑磨
８ 後藤駿太
10 ジョーンズ
25 西村 凌
34 吉田正尚
41 佐野皓大
50 小田裕也
55 T－岡田
99 杉本裕太郎
◆ 二軍メンバー＜宮崎（清武第二野球場）＞
日程：2020年2月1日（土）～2月29日（土）
△＝新人
▼ 投手（20名）
13 宮城大弥 △
14 吉田一将
21 竹安大知
26 東明大貴
27 アルバース
35 比嘉幹貴
39 小林慶祐
43 前佑囲斗 △
46 本田仁海
48 金田和之
60 左澤 優
66 吉田 凌
68 鈴木 優
124 黒木優太
128 東 晃平
135 山﨑颯一郎
001 佐藤一磨 △
002 谷岡楓太 △
003 中田惟斗 △
008 松山真之 △
▼ 捕手（6名）
23 伏見寅威
45 飯田大祐
62 山崎勝己
123 稲富宏樹
130 フェリペ
005 鶴見凌也 △
▼ 内野手（8名）
５ 西野真弘
９ 大城滉二
24 紅林弘太郎 △
38 小島脩平
53 宜保 翔
64 廣澤信哉
120 岡﨑大輔
129 比屋根彰人
▼ 外野手（5名）
56 松井佑介
59 根本 薫
004 平野大和 △
006 大下誠一郎 △
007 佐藤優悟
◆ ドラ1・宮城は二軍からのスタート/strong>
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。