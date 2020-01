アジカン「酔杯（SUI CUP）」開催、東郷清丸やNOT WONKなどオープニングアクトも

2020年に、ASIAN KUNG-FU GENERATIONライブツアー「酔杯(SUI CUP)」を5年振りに開催することが発表された。



今回のツアーは「酔杯2 〜The Song of Apple ~」と題し、5月21日札幌公演から6月12日広島公演までの7都市全7公演のツアー。更に各公演にはオープニングゲストも出演する。また、オープニングゲストを紹介したASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文からのコメントも到着。



そして、ツアーの開催を記念して最新曲「解放区」のライブ映像がYouTubeで公開された。







本日1月24日15:00より、ASIAN KUNG-FU GENERATIONオフィシャルHPにてチケット先行受付がスタート。また、2020年3月21日に幕張メッセで開催される「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」への出演も決まっている。



・コメント

東郷清丸とYeYeの独特な方向に突き抜けたそれぞれの異能、NOT WONKはインディロックの希望、その希望に連なる新星Jurassic Boys、君島大空という懐かしくて眩しい才能、突然少年の不器用で実直な情熱、the chef cooks meが震わせる音楽への愛と祝福。そのどれもを、こうした俺の陳腐な言葉を塗り替えて体験できる近未来に、興奮しています。素晴らしいツアーになることを確信しています。全国の皆様、是非ご参加ください!!



後藤正文





<ツアー情報>



ASIAN KUNG-FU GENERATION

「Tour 2020 酔杯2 〜The Song of Apple ~」



=ツアー日程=

2020年5月21日(木)Zepp Sapporo

オープニングゲスト:NOT WONK

2020年5月25日(月) KT Zepp Yokohama

オープニングゲスト:東郷清丸

2020年5月27日(水) Zepp Nagoya

オープニングゲスト:Jurassic Boys

2020年5月28日(木) Zepp Osaka Bayside

オープニングゲスト:YeYe

2020年6月9日(火) Zepp Tokyo

オープニングゲスト:the chef cooks me

2020年6月11日(木) Zepp Fukuoka

オープニングゲスト:突然少年

2020年6月12日(金) 広島 CLUB QUATTRO

オープニングゲスト:君島大空(独奏)



時間:OPEN18:00 / START18:45

料金 :スタンディング 5800円 / 2F指定席 6300円(税込)*ドリンク代別



※スタンディング整理番号付

※ドリンク代別途必要

※3歳以上チケット必要



[高校生以下対象 学割あり] *高校生以下対象 当日学生証 or 証明書持参で学割あり

小学生/中学生/高校生の方は会場にて¥1,500キャッシュバックいたします。

小学生は、年齢を証明できるものをご持参ください。中学生/高校生の方は学生証を持参下さい。



★オフィシャルHPチケット先行 1月24日(金)15:00〜受付スタート

受付期間:1月24日(金)15:00〜2月2日(日)23:59

一般発売日:4月19日(日)10:00



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu(NEW)

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more!



チケット情報:

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日(火)12:00〜1月27日(月)23:59】

専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。



イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/



ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルホームページ:www.asiankung-fu.com/

Tour 2020 酔杯2 特設サイト:www.akglive.com/tour2020/