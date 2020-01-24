アジカン「酔杯（SUI CUP）」開催、東郷清丸やNOT WONKなどオープニングアクトも

2020年に、ASIAN KUNG-FU GENERATIONライブツアー「酔杯（SUI CUP）」を5年振りに開催することが発表された。



今回のツアーは「酔杯2 〜The Song of Apple ～」と題し、5月21日札幌公演から6月12日広島公演までの7都市全7公演のツアー。更に各公演にはオープニングゲストも出演する。また、オープニングゲストを紹介したASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文からのコメントも到着。



そして、ツアーの開催を記念して最新曲「解放区」のライブ映像がYouTubeで公開された。







本日1月24日15:00より、ASIAN KUNG-FU GENERATIONオフィシャルHPにてチケット先行受付がスタート。また、2020年3月21日に幕張メッセで開催される「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」への出演も決まっている。



・コメント

東郷清丸とYeYeの独特な方向に突き抜けたそれぞれの異能、NOT WONKはインディロックの希望、その希望に連なる新星Jurassic Boys、君島大空という懐かしくて眩しい才能、突然少年の不器用で実直な情熱、the chef cooks meが震わせる音楽への愛と祝福。そのどれもを、こうした俺の陳腐な言葉を塗り替えて体験できる近未来に、興奮しています。素晴らしいツアーになることを確信しています。全国の皆様、是非ご参加ください！！



後藤正文





＜ツアー情報＞



ASIAN KUNG-FU GENERATION

「Tour 2020 酔杯2 〜The Song of Apple ～」



＝ツアー日程＝

2020年5月21日（木）Zepp Sapporo

オープニングゲスト：NOT WONK

2020年5月25日（月） KT Zepp Yokohama

オープニングゲスト：東郷清丸

2020年5月27日（水） Zepp Nagoya

オープニングゲスト：Jurassic Boys

2020年5月28日（木） Zepp Osaka Bayside

オープニングゲスト：YeYe

2020年6月9日（火） Zepp Tokyo

オープニングゲスト：the chef cooks me

2020年6月11日（木） Zepp Fukuoka

オープニングゲスト：突然少年

2020年6月12日（金） 広島 CLUB QUATTRO

オープニングゲスト：君島大空（独奏）



時間：OPEN18:00 / START18:45

料金 ：スタンディング 5800円 / 2F指定席 6300円（税込）＊ドリンク代別



※スタンディング整理番号付

※ドリンク代別途必要

※3歳以上チケット必要



[高校生以下対象 学割あり] ＊高校生以下対象 当日学生証 or 証明書持参で学割あり

小学生/中学生/高校生の方は会場にて￥1,500キャッシュバックいたします。

小学生は、年齢を証明できるものをご持参ください。中学生/高校生の方は学生証を持参下さい。



★オフィシャルHPチケット先行 1月24日（金）15:00〜受付スタート

受付期間：1月24日（金）15:00〜2月2日（日）23:59

一般発売日：4月19日（日）10:00



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間：開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



＝出演者＝

ASIAN KUNG-FU GENERATION

King Gnu（NEW）

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

マカロニえんぴつ

MY FIRST STORY

…and more！



チケット情報：

ファミリーマート2次先着先行受付【1月21日（火）12：00〜1月27日（月）23：59】

専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限：お1人様4枚まで

※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）

※予定枚数に達し次第終了となります。ご了承のほどよろしくお願いします。



イベント公式ホームページ：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/



ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルホームページ：www.asiankung-fu.com/

Tour 2020 酔杯2 特設サイト：www.akglive.com/tour2020/