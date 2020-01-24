人間椅子が海外ライブ後の国内春ツアー決定、初日は地元の弘前からスタート

人間椅子が2020年に初となる日本国内全国ツアーの開催を発表した。



活動31年目に入り、2月に初の海外ツアーやアメリカでのSXSWに出演する人間椅子。そんな彼らが、海外ツアー後に敢行する日本国内ツアー「バンド生活三十年いまだ継続中～人間椅子お礼参りツアー」を発表した。ツアーの初日は、和嶋、鈴木の出身の青森県弘前市にある、3月末で閉店のライブハウス「弘前 Magnet」の最後のライブを務める。





＜ライブ情報＞



人間椅子

「バンド生活三十年いまだ継続中～人間椅子お礼参りツアー」



＝ツアー日程＝

2020年3月29日（日）弘前 Mag-net

サブタイトル：「Mag-Net ファイナルカウントダウン～最終公演～」

2020年3月31日（火）福島 いわき club SONIC iwaki

2020年4月2日（木）長野 CLUB JUNK BOX

2020年4月4日（土）金沢 GOLD CREEK



※チケット料金：前売り4000円／当日4500円（税込／ドリンク代別）

※一般発売日：2月23日（日）10時～

※全公演1月26日（日）よりFC先行販売あり



人間椅子公式ホームページ：http://ningen-isu.com/



