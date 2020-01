BiSHが自身最長最大規模のホールツアー終了、2020年の紅白出場を目指す事を宣言

2019年10月よりスタートし、全国19箇所23公演に及ぶBiSH史上最長最大規模のホールツアー「NEW HATEFUL KiND TOUR」が、2DAYSで開催されたNHKホール公演でファイナルを迎えた。



今回のツアーは全公演バンド編成で開催され、ツアーファイナルとなるNHKホール2DAYSも完売。ライブは幻想的な映像演出から2016年リリースのメジャー1stアルバム『KiLLER BiSH』収録曲でリンリン作詞の「Am I FREANZY??」よりスタート。その後も最新シングル「KiND PEOPLE」や、「オーケストラ」「DiSTANCE」「GiANT KiLLERS」「MONSTERS」「stereo future」等を次々と披露。本編最後には代表曲「プロミスザスター」をパフォーマンス。フロアは大きな盛り上がりを見せた。



アンコールでは「BiSH -星が瞬く夜に-」、アイナ作曲モモコ作詞による「リズム」を披露した後にセントチヒロ・チッチがMC。「BiSHは、このツアーで1つ目標にしていた事がありました。このNHKホールに来る前に紅白に出たかった。でも出れなかった。それがすごく悔しかったです。でも、今年の年末は絶対ここに戻ってきて紅白に出ます!」と、紅白出場を目指す事を宣言。



会場を埋め尽くした清掃員(BiSHファンの総称)から大きな拍手と歓声を浴び、最後に「beautifulさ」を披露し、4ヶ月に及んだホールツアーは幕を閉じた。



更に、BiSH公式Twitterでは、チッチのMCが使用されたアフタームービーが公開されている。





<ライブ情報>



BiSH

「NEW HATEFUL KiND of VACANCE」

2020年1月26日(日)沖縄 ナムラホール ※Sold Out



<リリース情報>



Live Blu-ray / DVD

『And yet BiSH moves.』



絶賛発売中

[初回生産限定盤]Blu-ray+Live CD2枚組+PHOTOBOOK(100P)

それでもBiSHは開けているBOX仕様

価格:10000円(税抜)

[DVD盤]

DVD

価格:4500円(税抜)



BiSH Official HP:http://www.bish.tokyo