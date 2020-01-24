「Fate/stay night 15周年記念アベマ特番」が、AbemaTVにて1月30日20時30分から22時まで放送される。

2004年1月30日にPC向けビジュアルノベルゲームとして発売された「Fate/stay night」。このたびAbemaTV独占で放送される「Fate/stay night 15周年記念アベマ特番」には、衛宮士郎役の杉山紀彰、セイバー役の川澄綾子、遠坂凛役の植田佳奈、アーチャー役の諏訪部順一、間桐桜役の下屋則子、ライダー役の浅川悠、イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役の門脇舞以、言峰綺礼役の中田譲治、MCの岩井勇気（ハライチ）が出演し、本作の歩みを振り返る。なお同チャンネルでは同日17時30分から20時30分まで、アニメ「カーニバル・ファンタズム」の一挙放送も行われる。

「Fate/stay night 15周年記念アベマ特番」

放送局：AbemaTV Abemaアニメ2チャンネル

放送日時：2020年1月30日（木）20:30～22:00

出演：杉山紀彰、川澄綾子、植田佳奈、諏訪部順一、下屋則子、浅川悠、門脇舞以、中田譲治、ハライチ・岩井勇気（MC）

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