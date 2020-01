とある科学の歴代主題歌をカラオケで歌ってプレゼントを当てよう！

JOYSOUNDでは、『とある科学の超電磁砲』シリーズ7年ぶりとなる最新作『とある科学の超電磁砲T』の放送開始を記念して、fripSide「only my railgun」をはじめ、過去作も含めた本シリーズの主題歌(全8曲)をアニメ映像付きでカラオケ配信を開始する。



また、本楽曲を課題曲として、キャストサイン入りアニメポスターやオリジナル缶バッジが当たる「とある科学の超電磁砲T×JOYSOUNDコラボキャンペーン」を2月3日(月)より開催する。



キャンペーン期間中に、対象機種を導入のカラオケ店舗にて、スマートフォンをカラオケのリモコンとして使えるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、アニメ映像を背景に歌える歴代の主題歌(fripSide「only my railgun」/ELISA「Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ-」/fripSide「LEVEL5 -judgelight-」/ELISA「Real Force」/fripSide「sisters noise」/井口裕香「Grow Slowly」/fripSide「eternal reality」/三澤紗千香「リンクス」)を予約すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじにて、抽選で3名にキャストサイン入りアニメポスターを、抽選で300名にJOYSOUNDオリジナル缶バッジがプレゼントされる。



さらに、2月下旬には、最新作『とある科学の超電磁砲T』のOPテーマ fripSide「final phase」、EDテーマ 岸田教団&THE明星ロケッツ「nameless story」もアニメ映像付きでカラオケ配信を予定しており、課題曲は全10曲になる。



<キャンペーン>

・実施期間:2020年2月3日(月)11:00~3月24日(火)23:59

・対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX

・参加方法:対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲(特設ページ参照)を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。



<課題曲>

TVサイズ《アニメカラオケ》全8曲

fripSide「only my railgun」/ELISA「Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ-」/fripSide「LEVEL5 -judgelight-」/ELISA「Real Force」/fripSide「sisters noise」/井口裕香「Grow Slowly」/fripSide「eternal reality」/三澤紗千香「リンクス」

※fripSide「final phase」、岸田教団&THE明星ロケッツ「nameless story」は2月下旬より配信予定



<プレゼント>

【A賞】キャストサイン入りアニメポスター:抽選で3名様

【B賞】JOYSOUNDオリジナル缶バッジ:抽選で300名様