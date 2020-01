1月5日(日)にZepp DiverCityで行われた「EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE」の模様を収録した映像作品が、4月8日(水)に発売することが決定した。

本作は、昨年12月インフルエンザによりMAYU EMPiREを欠く5人で開催した「EMPiRE’S GREAT ESCAPE TOUR FiNAL」のリベンジ公演で、1月5日にZepp DiverCityで開催した「EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE」を初の単独映像として納めた作品になる。



同公演は、昨年12月公演のチケット半券、およびチケットを所持しているエージェント(EMPiREファンの総称)を無料で招待された。



初回生産限定盤[GREAT EDiTiON]には、MAYU EMPiREを欠く5人でのライブ「EMPiRE’S GREAT ESCAPE TOUR FiNAL」の貴重な映像も完全収録。さらに6人Ver./5人Ver.でのLIVE CDや写真集も付属したエージェント必携の作品に仕上がっている。



また、EMPiRE公式Twitterでは『WE ARE THE WORLD』『A journey』『Have it my way』3曲の6人/5人の比較動画が公開されている。



▽『EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE』

発売日:4月8日(水)

初回生産限定盤[GREAT EDiTiON]・BOX仕様

Blu-ray Disc2枚組+LiVE CD+PHOTOBOOK

9,091円(税別)



▽収録内容

<Blu-ray>

Disc1:2020.01.05 at Zepp DiverCity EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE

Disc2:2019.12.19 at Zepp DiverCity EMPiRE’S GREAT ESCAPE TOUR FiNAL

・LiVE CD(収録曲未定)

EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE&EMPiRE’S GREAT ESCAPE TOUR FiNAL