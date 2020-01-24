◆ 高卒2年目の濱田が一軍抜擢



ヤクルトは24日、2020年の春季キャンプに参加する一軍メンバーと二軍メンバーの振り分けを発表した。



新人では、吉田大喜投手（日体大）、杉山晃基投手（創価大学）、大西広樹投手（大阪商大）の大卒3投手が一軍スタートとなり、肘に軽い炎症が見られた奥川恭伸投手（星稜高）ら高卒の3選手は二軍スタートとなった。



また、今野龍太投手、長谷川宙輝投手、嶋基宏捕手ら国内他球団からの新加入組に加え、イノーア投手、クック投手、エスコバー選手ら新外国人選手たちも一軍でのスタート。高卒2年目の濱田太貴選手が一軍メンバーに抜擢され、“ポスト”バレンティンをめぐる争いも熾烈を極めそうな予感だ。その他では、川端慎吾選手が今キャンプ不参加となっている。





◆ 一軍キャンプ参加選手＜浦添／沖縄県＞

日程：2020年2月1日（土）～2月25日（火）

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（23名）

12 石山泰稚

13 中尾 輝

14 高梨裕稔

15 大下佑馬

17 清水 昇

18 寺島成輝

19 石川雅規

20 近藤一樹

24 星 知弥

25 イノーア ☆

26 坂本光士郎

28 吉田大喜 △

29 小川泰弘

33 クック ☆

35 杉山晃基 △

37 マクガフ

38 梅野雄吾

43 スアレス

44 大西広樹 △

47 高橋奎二

53 五十嵐亮太

69 今野龍太 ☆

90 長谷川宙輝 ☆



▼ 捕手（5名）

30 西田明央

32 松本直樹

45 嶋 基宏 ☆

52 中村悠平

57 古賀優大



▼ 内野手（8名）

00 奥村展征

１ 山田哲人

２ エスコバー ☆

３ 西浦直亨

10 荒木貴裕

36 廣岡大志

55 村上宗隆

66 吉田大成



▼ 外野手（7名）

８ 中山翔太

９ 塩見泰隆

23 青木宣親

31 山崎晃大朗

41 雄平

42 坂口智隆

51 濱田太貴





◆ 二軍キャンプ参加選手＜西都／宮崎県＞

日程：2020年2月1日（土）～2月25日（火）

△＝新人



▼ 投手（14名）

11 奥川恭伸 △

16 原 樹理

34 山田大樹

40 市川悠太

48 金久保優斗

54 中澤雅人

56 鈴木裕太

61 久保拓眞

62 田川賢吾

64 風張 蓮

67 平井 諒

68 山中浩史

99 蔵本治孝

119 ジュリアス



▼ 捕手（3名）

59 大村 孟

63 井野 卓

118 内山太嗣



▼ 内野手（6名）

０ 藤井亮太

39 宮本丈

46 太田賢吾

58 長岡秀樹 △

60 武岡龍世 △

117 松本 友



▼ 外野手（3名）

49 渡邉大樹

50 上田剛史

65 田代将太郎

