◆ 高卒2年目の濱田が一軍抜擢
ヤクルトは24日、2020年の春季キャンプに参加する一軍メンバーと二軍メンバーの振り分けを発表した。
新人では、吉田大喜投手（日体大）、杉山晃基投手（創価大学）、大西広樹投手（大阪商大）の大卒3投手が一軍スタートとなり、肘に軽い炎症が見られた奥川恭伸投手（星稜高）ら高卒の3選手は二軍スタートとなった。
また、今野龍太投手、長谷川宙輝投手、嶋基宏捕手ら国内他球団からの新加入組に加え、イノーア投手、クック投手、エスコバー選手ら新外国人選手たちも一軍でのスタート。高卒2年目の濱田太貴選手が一軍メンバーに抜擢され、“ポスト”バレンティンをめぐる争いも熾烈を極めそうな予感だ。その他では、川端慎吾選手が今キャンプ不参加となっている。
◆ 一軍キャンプ参加選手＜浦添／沖縄県＞
日程：2020年2月1日（土）～2月25日（火）
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（23名）
12 石山泰稚
13 中尾 輝
14 高梨裕稔
15 大下佑馬
17 清水 昇
18 寺島成輝
19 石川雅規
20 近藤一樹
24 星 知弥
25 イノーア ☆
26 坂本光士郎
28 吉田大喜 △
29 小川泰弘
33 クック ☆
35 杉山晃基 △
37 マクガフ
38 梅野雄吾
43 スアレス
44 大西広樹 △
47 高橋奎二
53 五十嵐亮太
69 今野龍太 ☆
90 長谷川宙輝 ☆
▼ 捕手（5名）
30 西田明央
32 松本直樹
45 嶋 基宏 ☆
52 中村悠平
57 古賀優大
▼ 内野手（8名）
00 奥村展征
１ 山田哲人
２ エスコバー ☆
３ 西浦直亨
10 荒木貴裕
36 廣岡大志
55 村上宗隆
66 吉田大成
▼ 外野手（7名）
８ 中山翔太
９ 塩見泰隆
23 青木宣親
31 山崎晃大朗
41 雄平
42 坂口智隆
51 濱田太貴
◆ 二軍キャンプ参加選手＜西都／宮崎県＞
日程：2020年2月1日（土）～2月25日（火）
△＝新人
▼ 投手（14名）
11 奥川恭伸 △
16 原 樹理
34 山田大樹
40 市川悠太
48 金久保優斗
54 中澤雅人
56 鈴木裕太
61 久保拓眞
62 田川賢吾
64 風張 蓮
67 平井 諒
68 山中浩史
99 蔵本治孝
119 ジュリアス
▼ 捕手（3名）
59 大村 孟
63 井野 卓
118 内山太嗣
▼ 内野手（6名）
０ 藤井亮太
39 宮本丈
46 太田賢吾
58 長岡秀樹 △
60 武岡龍世 △
117 松本 友
▼ 外野手（3名）
49 渡邉大樹
50 上田剛史
65 田代将太郎
◆ 高卒2年目の濱田が一軍抜擢
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