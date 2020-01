2億円超えで落札！レクサス LC500コンバーチブル第１号車の特徴は？

2019年11月に開催されたロサンゼルス・オートショーで、レクサスはLC500のコンバーチブルモデルを世界初公開した。レクサスの「人間中心」という哲学が反映されたもので、特にレクサスが支持されている北米市場では話題の1台となった。そして、その第1号車が1月中旬にアメリカ・スコッツデールにて開催されたオークションで200万ドル(約2億2000万円)で落札された。



この第1号車のシャシーナンバーは100001で、”LCインスピレーション・シリーズ・ローンチエディション1 of 1”と名付けられている。ボディカラーは、1日に2台しか生産できないという特別なカラーのストラクチュラル・ブルーが採用されている。これに合わせてホイールとブレーキキャリパーもペイントされ、贅沢な仕上げになっている。







加えて、製造工場責任者や開発者のサインが入った証明書や、ゼロハリトーンのラゲッジキット、デザインスケッチも付属する。「LC Inspiration Series Launch Edition 1 of 1」と記されたカーボン製のプレートもポイントだ。セミアニリンレザーにブルーのステッチが施されたインテリアも高級感を醸し出している。







2億円を超える落札額は、すべて「BOYS & GIRLS CLUBS OF AMERICA」と、「BOB WOODRUFF FOUNDATION」に寄付されるとのことだ。なお、日本での発売は2020年夏ごろを予定している。