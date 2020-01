くまモンアドベンチャー絆！　デジモンとくまモンが笑撃コラボ

『デジモンアドベンチャー』シリーズの20周年記念作品『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』。

熊本県のPRマスコットキャラクターであるくまモン。

このふたつが、まさかのコラボレーション! 「モン」の部分を引っ掛けて「くまモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」のタイトルロゴも作られている。



『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』は、『デジモンアドベンチャー』の主人公であった八神太一と、そのパートナーデジモンであるアグモンの最後の物語。1999年の第1作から成長し、大学4年生になった2010年の太一たちのストーリーが語られる。



そしてくまモンは2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたPRキャラクター。2010年から熊本県をアピールするため全国で活躍中だ。いわゆるご当地キャラやゆるキャラの中でも知名度が高く、各種グッズはもちろん、プラモデルまで発売されている。



今回のコラボはデジモン20周年、くまモン10周年の周年を記念したものでもある。

コラボポスターでは、熊本城の前で『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』のティザーポスターと同じ構図で手を繋ぐくまモンとアグモンが描かれている。

このポスターは、くまモンビレッジ、くまモンスクエア、城彩苑、水の科学館、熊本城、熊本市博物館、熊本城ミュージアムわくわく座など熊本県内主要観光施設にて、約500枚が掲出される予定だ。



さらに今回のコラボを記念して、熊本県の九州産交バスとのタイアップキャンペーンも実施される。

内装が『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』とくまモン仕様になった”コラボ記念特別内装ギャラリーバス”が、熊本市内を運行するほか、抽選でオリジナルコラボグッズ等が当たるTwitter でのプレゼントキャンペーンも実施予定になっている。

内装ギャラリーバスは、映画公開日の2 月21 日(金)~3 月20 日(金・祝)までの間で、小島(または五丁)~桜町BT~県庁経由~木山、または西部車庫~桜町BT~楠団地の2 ルートにて運行されるとのこと。

詳しくは『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』公式HPでの今後の発表にご確認を。



