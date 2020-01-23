ヨネダコウ原作による劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」の入場者プレゼントが公開された。
2月15日より全国公開される劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」。入場者プレゼントは3週連続で配布され、1週目はヨネダ描き下ろしの4ページリーフレット、2週目はヨネダ描き下ろしのスクールカレンダーカード、3週目は真誠興業のポケットティッシュがそれぞれ配布される。
劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」
2020年2月15日（土）公開
スタッフ
原作：ヨネダコウ「囀る鳥は羽ばたかない」（大洋図書「ihr HertZ」連載中）
監督：牧田佳織
脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン：熊田明子、桑原剛
美術監督：佐藤勝、福島孝喜
色彩設計：鎌田千賀子、末永絢子
撮影監督：佐藤光洋
音楽：H ZETTRIO
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：GRIZZLY
配給：T-JOY
キャスト
矢代：新垣樽助
百目鬼 力：羽多野渉
影山莞爾：安元洋貴
久我瑛心：小野友樹
三角隆仁：大川透
竜崎篤士：三宅健太
平田和明：高瀬右光
七原祐輔：興津和幸
天羽静真：佐藤拓也
杉本隼人：三宅貴大
(c)ヨネダコウ・大洋図書／「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会