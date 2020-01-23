ヨネダコウ原作による劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」の入場者プレゼントが公開された。

2月15日より全国公開される劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」。入場者プレゼントは3週連続で配布され、1週目はヨネダ描き下ろしの4ページリーフレット、2週目はヨネダ描き下ろしのスクールカレンダーカード、3週目は真誠興業のポケットティッシュがそれぞれ配布される。

劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」

2020年2月15日（土）公開

スタッフ

原作：ヨネダコウ「囀る鳥は羽ばたかない」（大洋図書「ihr HertZ」連載中）

監督：牧田佳織

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：熊田明子、桑原剛

美術監督：佐藤勝、福島孝喜

色彩設計：鎌田千賀子、末永絢子

撮影監督：佐藤光洋

音楽：H ZETTRIO

音響監督：小泉紀介

アニメーション制作：GRIZZLY

配給：T-JOY

キャスト

矢代：新垣樽助

百目鬼 力：羽多野渉

影山莞爾：安元洋貴

久我瑛心：小野友樹

三角隆仁：大川透

竜崎篤士：三宅健太

平田和明：高瀬右光

七原祐輔：興津和幸

天羽静真：佐藤拓也

杉本隼人：三宅貴大

(c)ヨネダコウ・大洋図書／「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会