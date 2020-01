1月9日より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第3話の先行カットが公開となった。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



この度、第3話「移動手段はバイクです」の先行カットが到着。

学園最凶の四天王、ヤス、ハッチン、ジョウ、双循は、なぜかバンドを組むよう校長に命令される。











(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M