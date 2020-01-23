日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表された（左から岩本悠輝、松木玖生） [写真]＝松橋隆樹、野口岳彦

　日本サッカー協会（JFA）は23日、日本高校サッカー選抜候補メンバーを発表。第98回全国高校サッカー選手権大会で活躍したFW岩本悠輝（静岡学園／3年）やMF松木玖生（青森山田／1年）をはじめとする26名が選出された。同候補は1月24日から御殿場時之栖にて選考合宿をスタート。

　25日からは2日連続で練習試合（対専修大、対流通経済大）を行う予定となっている。その後、選抜されたメンバーは2月8日、FUJI XEROX SUPER CUP 2019 の「NEXT GENERATION MATCH」で横浜F・マリノスユースと対戦する。

　選出された候補メンバーは以下の通り。

▼GK
1　佐藤史騎（青森山田／3年）
2　藤井陽登（矢板中央／1年）
3　猪越優惟（帝京長岡／3年）
4　松原颯汰（流通経済大柏／2年）

▼DF
5　神田悠成（青森山田／3年）
6　長江晧亮（矢板中央／3年）
7　大竹琉生（昌平／3年）
8　青木駿人（日大藤沢／3年）
9　丸山喬大（帝京長岡／3年）
10　丸山以祐（富山第一／3年）
11　阿部稜汰（日章学園／3年）
12　奈良坂巧（桐光学園／2年）

▼MF
13　松木玖生（青森山田／1年）
14　後藤健太（青森山田／3年）
15　柴圭汰（昌平／2年）
16　須藤直輝（昌平／2年）
17　浅倉廉（静岡学園／3年）
18　井堀二昭（静岡学園／3年）
19　藤田悠介（静岡学園／3年）
20　佐藤陽太（京都橘／3年）
21　沖吉大夢（神戸弘陵学園／3年）
22　濵屋悠哉（神村学園／3年）
23　小屋諒征（佐賀東／2年）

▼FW
24　田中翔太（青森山田／3年）
25　田海寧生（丸岡／3年）
26　岩本悠輝（静岡学園／3年）