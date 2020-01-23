日本サッカー協会（JFA）は23日、日本高校サッカー選抜候補メンバーを発表。第98回全国高校サッカー選手権大会で活躍したFW岩本悠輝（静岡学園／3年）やMF松木玖生（青森山田／1年）をはじめとする26名が選出された。同候補は1月24日から御殿場時之栖にて選考合宿をスタート。
25日からは2日連続で練習試合（対専修大、対流通経済大）を行う予定となっている。その後、選抜されたメンバーは2月8日、FUJI XEROX SUPER CUP 2019 の「NEXT GENERATION MATCH」で横浜F・マリノスユースと対戦する。
選出された候補メンバーは以下の通り。
▼GK
1 佐藤史騎（青森山田／3年）
2 藤井陽登（矢板中央／1年）
3 猪越優惟（帝京長岡／3年）
4 松原颯汰（流通経済大柏／2年）
▼DF
5 神田悠成（青森山田／3年）
6 長江晧亮（矢板中央／3年）
7 大竹琉生（昌平／3年）
8 青木駿人（日大藤沢／3年）
9 丸山喬大（帝京長岡／3年）
10 丸山以祐（富山第一／3年）
11 阿部稜汰（日章学園／3年）
12 奈良坂巧（桐光学園／2年）
▼MF
13 松木玖生（青森山田／1年）
14 後藤健太（青森山田／3年）
15 柴圭汰（昌平／2年）
16 須藤直輝（昌平／2年）
17 浅倉廉（静岡学園／3年）
18 井堀二昭（静岡学園／3年）
19 藤田悠介（静岡学園／3年）
20 佐藤陽太（京都橘／3年）
21 沖吉大夢（神戸弘陵学園／3年）
22 濵屋悠哉（神村学園／3年）
23 小屋諒征（佐賀東／2年）
▼FW
24 田中翔太（青森山田／3年）
25 田海寧生（丸岡／3年）
26 岩本悠輝（静岡学園／3年）