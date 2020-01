パール・ジャム、来たる最新アルバムより新曲「Dance of the Clairvoyants」を解禁

パール・ジャムが、3月27日にリリースするニューアルバム『Gigaton』からの1stシングル「Dance of the Clairvoyants」を公開した。通算11枚目となるスタジオアルバム『Gigaton』は、2013年の『Lightning Bolt』以来およそ7年ぶりだ。



「完璧さを期待するには/無視するべきものが多い」とエディ・ヴェダーは歌う。「過去が現在になり、もはや未来が存在しないとき/すべての明日は過去の繰り返しになる」。







「『Dance of the Clairvoyants』は、実験と本物のコラボレーションの完璧な嵐だった……」とベーシストのジェフ・アメンはパール・ジャムの公式Twitterアカウントに投稿した。「俺たちは、クリエイティブな方法で新しい可能性の扉をいくつか開いた。これはエキサイティングなことだ」。



「アルバム制作は長い道のりだった」とギタリストのマイク・マクレディは『Gigaton』についてステートメントを発表した。「ダークな気分になったり、混乱したりしたときもあったが、音楽による贖罪を描いたエキサイティングで実験的なロードマップでもあった。バンド仲間と一緒に『Gigaton』の制作に取り組んだことでより多くの愛、気づき、そしてこの時代に必要な人間の絆の大切さを教わった」。



パール・ジャムは『Gigaton』を携えて2020年春からツアーを予定している。16日に及ぶ北米ツアーは3月18日にカナダのトロントで幕を開け、4月19日にカリフォルニア州オークランドでファイナルを迎える。ツアーは6月23日のドイツ、フランクフルト公演を皮切りに、夏のヨーロッパへと続く。





<リリース情報>







Pearl Jam

『Gigaton』

発売日:2020年3月27日(海外)