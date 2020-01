ヒトリエが4月22日にベストアルバム「4」をリリース。5月より全国ツアー「ヒトリエ BEST ALBUM RELEASE TOUR "4"」を開催することを発表した。

「4」はヒトリエにとって初のベストアルバムで、収録内容や仕様などの詳細は後日アナウンスされる。発売に際しメンバーのイガラシ、シノダ、ゆーまおはそれぞれコメントを発表している。

全国ツアーは5月1日と2日の愛知・名古屋CLUB QUATTRO公演からスタートし、7月10日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演まで18会場21公演、ヒトリエ史上最大規模で行われる。公式モバイルサイト「HITORI-ATELIER」では1月25日21:00から2月2日23:59まで、公式サイトでは2月8日12:00から16日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。

ヒトリエ コメント

イガラシ

最初に言わなければいけないのは、本来であれば今はヒトリエの「ベストアルバム」が出るはずのタイミングではなかっただろうということです。



ただそれ以上に言いたいのは、とはいえこの作品を不本意にリリースするということでは全くないということ。



僕らに出来るのは、ヒトリエの作ってきた音楽を、もしくはヒトリエそのものを、これからも伝え続けること、今まで届けられていなかった人にさえ伝わるように生きることだけです。



でも4人のヒトリエは最高だったんだよ。

僕らにまつわる結末は全部それでいいと思っています。



聞いていてください。

シノダ

僕達ヒトリエ4人組、いつだってベストを尽くして来たつもりではありますが、そん中でもベスト中のベストな楽曲をとにかく詰め込んだベスト盤が出ます。

4人だから「4」。簡単でしょ、でもいいタイトルだと思う。何故なら僕が考えたから。



今尚ヒトリエを聴いてくれてる人達も今一度僕達の足跡を辿ってみて欲しいし、

新しくヒトリエを知ってくれた人達もこの4人がどれだけヤバいか理解して欲しい。



いつだって僕はみんなにヒトリエを聴いて欲しいと思っています。



特にギターがカッコいいと思うんだよ僕は。

リーダーに散々無茶振りされて弾いたからね。



ヒトリエはロックバンドなのでアルバムを出すということはツアーに回ります。

絶対ライブハウスでバカ騒ぎしようね。

ゆーまお

ベストアルバムを通してたくさんの人にヒトリエがわかりやすく届いたら良いなと思うし、どんな形でも好きだって思ってくれたら嬉しいし、だからライブツアーもするよ。今一度4人の軌跡をみんなに伝えるよ、4人のサウンドは狂犬のようにかっこいいんだ。

ヒトリエ BEST ALBUM RELEASE TOUR "4"

2020年5月1日(金)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2020年5月2日(土)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2020年5月9日(土)鹿児島県 SR HALL

2020年5月16日(土)香川県 DIME

2020年5月17日(日)広島県 広島セカンド・クラッチ

2020年5月20日(水)京都府 磔磔

2020年5月22日(金)兵庫県 神戸VARIT.

2020年5月30日(土)熊本県 熊本B.9 V2

2020年5月31日(日)福岡県 DRUM Be-1

2020年6月5日(金)東京都 EX THEATER ROPPONGI

2020年6月7日(日)北海道 Sound lab mole

2020年6月12日(金)宮城県 darwin

2020年6月13日(土)岩手県 the five morioka

2020年6月18日(木)岡山県 IMAGE

2020年6月20日(土)三重県 M'AXA

2020年6月21日(日)静岡県 Shizuoka UMBER

2020年6月25日(木)大阪府 BIG CAT

2020年6月28日(日)石川県 Kanazawa AZ

2020年6月30日(火)新潟県 CLUB RIVERST

2020年7月1日(水)新潟県 CLUB RIVERST

2020年7月10日(金)東京都 EX THEATER ROPPONGI