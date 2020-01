Jリーグは22日、2020明治安田生命J3リーグの日程、全38試合を発表した。詳細は以下のとおり。

【第1節】

3/7(土)

14:00 セレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜(ヤンマー)

15:00 FC岐阜 vs AC長野パルセイロ(長良川)

3/8(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田(とうスタ)

13:00 SC相模原 vs 藤枝MYFC(ギオンス)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 鹿児島ユナイテッドFC(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山(とりスタ)

13:00 カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡(ピカスタ)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs ロアッソ熊本(パナスタ)

15:00 FC今治 vs FC東京U-23(夢スタ)

【第2節】

3/14(土)

13:00 藤枝MYFC vs いわてグルージャ盛岡(藤枝サ)

14:00 ロアッソ熊本 vs ヴァンラーレ八戸(えがおS)

3/15(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs カターレ富山(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ガイナーレ鳥取(ニッパツ)

13:00 SC相模原 vs FC岐阜(ギオンス)

13:00 FC今治 vs セレッソ大阪U-23(夢スタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(白波スタ)

14:00 AC長野パルセイロ vs ガンバ大阪U-23(長野U)

14:00 FC東京U-23 vs アスルクラロ沼津(味フィ西)

【第3節】

3/21(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ヴァンラーレ八戸(ニッパツ)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs FC今治(とりスタ)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs SC相模原(ピカスタ)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs 鹿児島ユナイテッドFC(パナスタ)

14:00 セレッソ大阪U-23 vs 福島ユナイテッドFC(ヤンマー)

3/22(日)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs ロアッソ熊本(いわスタ)

13:00 ブラウブリッツ秋田 vs アスルクラロ沼津(ソユスタ)

14:00 カターレ富山 vs 藤枝MYFC(福井)

14:00 FC岐阜 vs FC東京U-23(長良川)

【第4節】

3/28(土)

13:00 藤枝MYFC vs ガンバ大阪U-23(藤枝サ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs いわてグルージャ盛岡(愛鷹)

14:00 FC東京U-23 vs AC長野パルセイロ(味フィ西)

15:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田(白波スタ)

16:00 セレッソ大阪U-23 vs ロアッソ熊本(ヤンマー)

3/29(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC岐阜(プラスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(とうスタ)

13:00 SC相模原 vs ガイナーレ鳥取(ギオンス)

13:00 FC今治 vs Y.S.C.C.横浜(夢スタ)

【第5節】

4/4(土)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs FC岐阜(ソユスタ)

4/5(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC東京U-23(いわスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs カターレ富山(ニッパツ)

13:00 カマタマーレ讃岐 vs セレッソ大阪U-23(ピカスタ)

13:00 ロアッソ熊本 vs 藤枝MYFC(えがおS)

14:00 AC長野パルセイロ vs 鹿児島ユナイテッドFC(長野U)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs FC今治(パナスタ)

【第6節】

4/11(土)

14:00 カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田(富山)

14:00 FC東京U-23 vs カマタマーレ讃岐(夢の島)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜(パナスタ)

16:00 セレッソ大阪U-23 vs ヴァンラーレ八戸(ヤンマー)

4/12(日)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本(Axis ※1)

13:00 FC今治 vs いわてグルージャ盛岡(夢スタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs SC相模原(白波スタ)

14:00 AC長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFC(長野U)

14:00 FC岐阜 vs アスルクラロ沼津(長良川)

【第7節】

4/25(土)

13:00 藤枝MYFC vs FC岐阜(藤枝サ)

4/26(日)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs 鹿児島ユナイテッドFC(いわスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs AC長野パルセイロ(ニッパツ)

13:00 SC相模原 vs FC今治(ギオンス)

13:00 アスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪U-23(愛鷹)

13:00 カマタマーレ讃岐 vs ブラウブリッツ秋田(ピカスタ)

14:00 カターレ富山 vs ロアッソ熊本(富山)

14:00 FC東京U-23 vs セレッソ大阪U-23(味フィ西)

【第8節】

5/2(土)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs AC長野パルセイロ(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs SC相模原(いわスタ)

13:00 藤枝MYFC vs ガイナーレ鳥取(藤枝サ)

13:00 ロアッソ熊本 vs 福島ユナイテッドFC(えがおS)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs Y.S.C.C.横浜(ソユスタ)

15:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津(ピカスタ)

5/3(日・祝)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山(白波スタ)

14:00 セレッソ大阪U-23 vs ガンバ大阪U-23(ヤンマー)

18:00 FC岐阜 vs FC今治(長良川)

【第9節】

5/6(水・休)

13:00 福島ユナイテッドFC vs 藤枝MYFC(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC岐阜(ニッパツ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs ロアッソ熊本(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs セレッソ大阪U-23(Axis)

13:00 FC今治 vs ヴァンラーレ八戸(夢スタ)

14:00 カターレ富山 vs いわてグルージャ盛岡(富山)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs ブラウブリッツ秋田(パナスタ)

15:00 AC長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐(長野U)

未定 SC相模原 vs FC東京U-23(ギオンス)

【第10節】

5/16(土)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs AC長野パルセイロ(いわスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 福島ユナイテッドFC(ニッパツ)

14:00 ロアッソ熊本 vs SC相模原(えがおS)

14:00 FC東京U-23 vs ブラウブリッツ秋田(味フィ西)

5/17(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐(プラスタ)

13:00 藤枝MYFC vs FC今治(藤枝サ)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津(チュスタ)

14:00 カターレ富山 vs ガンバ大阪U-23(富山)

14:00 FC岐阜 vs 鹿児島ユナイテッドFC(長良川)

【第11節】

5/30(土)

14:00 FC東京U-23 vs ヴァンラーレ八戸(夢の島)

14:00 セレッソ大阪U-23 vs カターレ富山(ヤンマー)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取(白波スタ)

5/31(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs FC岐阜(とうスタ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 藤枝MYFC(愛鷹)

13:00 カマタマーレ讃岐 vs Y.S.C.C.横浜(ピカスタ)

14:00 AC長野パルセイロ vs SC相模原(長野U)

14:00 ガンバ大阪U-23 vs いわてグルージャ盛岡(パナスタ)

15:00 ブラウブリッツ秋田 vs ロアッソ熊本(ソユスタ)

【第12節】

6/6(土)

13:00 藤枝MYFC vs ブラウブリッツ秋田(藤枝サ)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ(Axis)

15:00 FC今治 vs 鹿児島ユナイテッドFC(夢スタ)

未定 SC相模原 vs ガンバ大阪U-23(ギオンス)

6/7(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs 福島ユナイテッドFC(いわスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC東京U-23(ニッパツ)

14:00 カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐(富山)

19:00 FC岐阜 vs セレッソ大阪U-23(長良川)

【第13節】

6/13(土)

17:00 FC東京U-23 vs 福島ユナイテッドFC(味フィ西)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs セレッソ大阪U-23(白波スタ)

6/14(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC岐阜(いわスタ)

13:00 SC相模原 vs Y.S.C.C.横浜(ギオンス)

16:00 ブラウブリッツ秋田 vs ガイナーレ鳥取(ソユスタ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs FC今治(愛鷹)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 藤枝MYFC(ピカスタ)

19:00 ロアッソ熊本 vs AC長野パルセイロ(えがおS)

【第14節】

6/20(土)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ニッパツ)

17:00 藤枝MYFC vs FC東京U-23(藤枝サ)

18:00 カターレ富山 vs アスルクラロ沼津(富山)

19:00 セレッソ大阪U-23 vs SC相模原(ヤンマー)

6/21(日)

14:00 福島ユナイテッドFC vs FC今治(未定)

15:00 ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡(チュスタ)

17:00 ロアッソ熊本 vs カマタマーレ讃岐(えがおS)

17:00 ガンバ大阪U-23 vs ヴァンラーレ八戸(パナスタ)

18:00 AC長野パルセイロ vs ブラウブリッツ秋田(長野U)

【第15節】

6/27(土)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs Y.S.C.C.横浜(いわスタ)

17:00 FC東京U-23 vs 鹿児島ユナイテッドFC(味フィ西)

18:00 SC相模原 vs カターレ富山(ギオンス)

19:00 FC岐阜 vs ガイナーレ鳥取(長良川)

6/28(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 藤枝MYFC(プラスタ)

15:00 FC今治 vs ロアッソ熊本(夢スタ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ(愛鷹)

17:00 ブラウブリッツ秋田 vs セレッソ大阪U-23(ソユスタ)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs ガンバ大阪U-23(ピカスタ)

【第16節】

7/4(土)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs 藤枝MYFC(ニッパツ)

18:00 カターレ富山 vs FC東京U-23(富山)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐(Axis)

19:00 ロアッソ熊本 vs FC岐阜(えがおS)

19:00 セレッソ大阪U-23 vs アスルクラロ沼津(ヤンマー)

7/5(日)

17:00 ブラウブリッツ秋田 vs SC相模原(ソユスタ)

17:00 ガンバ大阪U-23 vs 福島ユナイテッドFC(パナスタ)

18:00 AC長野パルセイロ vs FC今治(長野U)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸(白波スタ)

【第17節】

7/11(土)

17:00 FC東京U-23 vs ガイナーレ鳥取(味フィ西)

18:00 FC岐阜 vs ガンバ大阪U-23(長良川)

7/12(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs いわてグルージャ盛岡(プラスタ)

15:00 福島ユナイテッドFC vs SC相模原(あいづ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs Y.S.C.C.横浜(愛鷹)

16:00 FC今治 vs ブラウブリッツ秋田(夢スタ)

17:00 藤枝MYFC vs セレッソ大阪U-23(藤枝サ)

18:00 AC長野パルセイロ vs カターレ富山(長野U)

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ロアッソ熊本(白波スタ)

【第18節】

7/18(土)

17:00 藤枝MYFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(藤枝サ)

18:00 FC岐阜 vs カターレ富山(長良川)

19:00 ブラウブリッツ秋田 vs いわてグルージャ盛岡(ソユスタ)

7/19(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ガイナーレ鳥取(プラスタ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs 福島ユナイテッドFC(愛鷹)

16:00 FC今治 vs カマタマーレ讃岐(夢スタ)

17:00 ガンバ大阪U-23 vs FC東京U-23(パナスタ)

19:00 ロアッソ熊本 vs Y.S.C.C.横浜(えがおS)

19:00 セレッソ大阪U-23 vs AC長野パルセイロ(ヤンマー)

【第19節】

8/10(月・祝)

15:00 いわてグルージャ盛岡 vs セレッソ大阪U-23(いわスタ)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンラーレ八戸(ソユスタ)

18:00 SC相模原 vs アスルクラロ沼津(ギオンス)

18:00 AC長野パルセイロ vs 藤枝MYFC(長野U)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs FC岐阜(ピカスタ)

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 福島ユナイテッドFC(白波スタ)

18:30 カターレ富山 vs FC今治(富山)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs ガンバ大阪U-23(Axis)

19:00 ロアッソ熊本 vs FC東京U-23(えがおS)

【第20節】

8/15(土)

16:00 FC今治 vs AC長野パルセイロ(夢スタ)

18:00 FC岐阜 vs SC相模原(長良川)

19:00 セレッソ大阪U-23 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ヤンマー)

8/16(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs Y.S.C.C.横浜(プラスタ)

15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ガイナーレ鳥取(いわスタ)

15:00 福島ユナイテッドFC vs ロアッソ熊本(とうスタ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs ブラウブリッツ秋田(愛鷹)

17:00 FC東京U-23 vs カターレ富山(味フィ西)

18:00 ガンバ大阪U-23 vs カマタマーレ讃岐(パナスタ)

【第21節】

8/22(土)

17:00 藤枝MYFC vs ヴァンラーレ八戸(藤枝サ)

18:00 SC相模原 vs カマタマーレ讃岐(ギオンス)

18:00 AC長野パルセイロ vs いわてグルージャ盛岡(長野U)

19:00 ブラウブリッツ秋田 vs 福島ユナイテッドFC(ソユスタ)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs FC岐阜(Axis)

19:00 ロアッソ熊本 vs カターレ富山(えがおS)

8/23(日)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC今治(ニッパツ)

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs FC東京U-23(白波スタ)

18:00 ガンバ大阪U-23 vs セレッソ大阪U-23(パナスタ)

【第22節】

8/29(土)

15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ガンバ大阪U-23(いわスタ)

17:00 藤枝MYFC vs ロアッソ熊本(藤枝サ)

17:00 FC東京U-23 vs Y.S.C.C.横浜(味フィ西)

18:30 カターレ富山 vs ガイナーレ鳥取(富山)

8/30(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 鹿児島ユナイテッドFC(プラスタ)

15:00 福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(とうスタ)

16:00 FC今治 vs SC相模原(夢スタ)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs AC長野パルセイロ(ピカスタ)

19:00 セレッソ大阪U-23 vs ブラウブリッツ秋田(ヤンマー)

【第23節】

9/4(金)

19:00 ブラウブリッツ秋田 vs カターレ富山(ソユスタ)

9/5(土)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs ガンバ大阪U-23(ニッパツ)

18:00 SC相模原 vs セレッソ大阪U-23(ギオンス)

18:00 FC岐阜 vs 藤枝MYFC(長良川)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs 福島ユナイテッドFC(Axis)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡(白波スタ)

9/6(日)

16:00 アスルクラロ沼津 vs FC東京U-23(愛鷹)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸(ピカスタ)

19:00 ロアッソ熊本 vs FC今治(えがおS)

【第24節】

9/12(土)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs ブラウブリッツ秋田(いわスタ)

未定 カターレ富山 vs 鹿児島ユナイテッドFC(富山)

未定 藤枝MYFC vs Y.S.C.C.横浜(藤枝サ)

未定 ロアッソ熊本 vs アスルクラロ沼津(えがおS)

9/13(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC(プラスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs セレッソ大阪U-23(長野U)

未定 FC今治 vs ガイナーレ鳥取(夢スタ)

未定 FC東京U-23 vs SC相模原(味フィ西)

未定 ガンバ大阪U-23 vs FC岐阜(パナスタ)

【第25節】

9/19(土)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs AC長野パルセイロ(未定)

未定 福島ユナイテッドFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(とうスタ)

未定 SC相模原 vs ロアッソ熊本(ギオンス)

未定 アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸(愛鷹)

未定 FC岐阜 vs いわてグルージャ盛岡(長良川)

未定 ガイナーレ鳥取 vs Y.S.C.C.横浜(チュスタ)

未定 カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山(ピカスタ)

未定 セレッソ大阪U-23 vs 藤枝MYFC(ヤンマー)

未定 FC東京U-23 vs FC今治(味フィ西)※2

【第26節】

9/22(火・祝)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs FC今治(いわスタ)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs FC東京U-23(未定)

未定 AC長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取(長野U)

未定 カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸(富山)

未定 藤枝MYFC vs カマタマーレ讃岐(藤枝サ)

未定 アスルクラロ沼津 vs SC相模原(愛鷹)

未定 FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC(長良川)

未定 ロアッソ熊本 vs セレッソ大阪U-23(えがおS)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs ガンバ大阪U-23(白波スタ)

【第27節】

9/27(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs ブラウブリッツ秋田(プラスタ)

未定 福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ(とうスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs セレッソ大阪U-23(ニッパツ)

未定 SC相模原 vs いわてグルージャ盛岡(ギオンス)

未定 カマタマーレ讃岐 vs ロアッソ熊本(ピカスタ)

未定 FC今治 vs アスルクラロ沼津(夢スタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs 藤枝MYFC(白波スタ)

未定 FC東京U-23 vs FC岐阜(味フィ西)

未定 ガンバ大阪U-23 vs ガイナーレ鳥取(パナスタ)

【第28節】

10/3(土)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs カマタマーレ讃岐(いわスタ)

未定 藤枝MYFC vs 福島ユナイテッドFC(藤枝サ)

10/4(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs FC東京U-23(プラスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津(長野U)

未定 カターレ富山 vs Y.S.C.C.横浜(富山)

未定 ガイナーレ鳥取 vs SC相模原(チュスタ)

未定 ロアッソ熊本 vs ガンバ大阪U-23(えがおS)

未定 セレッソ大阪U-23 vs FC岐阜(ヤンマー)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs 鹿児島ユナイテッドFC(未定)※2

【第29節】

10/10(土)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs ロアッソ熊本(ニッパツ)

未定 FC岐阜 vs ブラウブリッツ秋田(長良川)

未定 FC東京U-23 vs 藤枝MYFC(夢の島)

未定 セレッソ大阪U-23 vs いわてグルージャ盛岡(ヤンマー)

10/11(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs ガンバ大阪U-23(とうスタ)

未定 SC相模原 vs AC長野パルセイロ(ギオンス)

未定 アスルクラロ沼津 vs カターレ富山(愛鷹)

未定 ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸(Axis)

未定 カマタマーレ讃岐 vs FC今治(ピカスタ)

【第30節】

10/17(土)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs いわてグルージャ盛岡(ニッパツ)

10/18(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs ロアッソ熊本(プラスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs FC岐阜(長野U)

未定 カターレ富山 vs セレッソ大阪U-23(富山)

未定 カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取(ピカスタ)

未定 FC今治 vs 福島ユナイテッドFC(夢スタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(白波スタ)

未定 ガンバ大阪U-23 vs SC相模原(パナスタ)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFC(ソユスタ)※2

【第31節】

10/25(日)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs ヴァンラーレ八戸(北上)

未定 福島ユナイテッドFC vs FC東京U-23(とうスタ)

未定 SC相模原 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ギオンス)

未定 藤枝MYFC vs AC長野パルセイロ(藤枝サ)

未定 アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐(愛鷹)

未定 FC岐阜 vs Y.S.C.C.横浜(長良川)

未定 ガイナーレ鳥取 vs ブラウブリッツ秋田(Axis)

未定 ガンバ大阪U-23 vs カターレ富山(パナスタ)

未定 セレッソ大阪U-23 vs FC今治(ヤンマー)

【第32節】

10/31(土)

未定 カターレ富山 vs AC長野パルセイロ(富山)

11/1(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs セレッソ大阪U-23(プラスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs SC相模原(ニッパツ)

未定 アスルクラロ沼津 vs FC岐阜(愛鷹)

未定 ガイナーレ鳥取 vs FC東京U-23(Axis)

未定 カマタマーレ讃岐 vs 福島ユナイテッドFC(ピカスタ)

未定 ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC(えがおS)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs ガンバ大阪U-23(ソユスタ)※2

未定 FC今治 vs 藤枝MYFC(夢スタ)※2

【第33節】

11/7(土)

未定 藤枝MYFC vs カターレ富山(藤枝サ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs FC今治(白波スタ)

未定 セレッソ大阪U-23 vs ガイナーレ鳥取(ヤンマー)

11/8(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜(とうスタ)

未定 SC相模原 vs ヴァンラーレ八戸(ギオンス)

未定 AC長野パルセイロ vs ロアッソ熊本(長野U)

未定 FC岐阜 vs カマタマーレ讃岐(長良川)

未定 ガンバ大阪U-23 vs アスルクラロ沼津(パナスタ)

未定 FC東京U-23 vs いわてグルージャ盛岡(未定)※2

【第34節】

11/14(土)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs 藤枝MYFC(いわスタ)

未定 ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田(えがおS)

11/15(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs ガンバ大阪U-23(プラスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜(長野U)

未定 カターレ富山 vs SC相模原(富山)

未定 アスルクラロ沼津 vs セレッソ大阪U-23(愛鷹)

未定 ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC(Axis)

未定 カマタマーレ讃岐 vs FC東京U-23(ピカスタ)

未定 FC今治 vs FC岐阜(夢スタ)

【第35節】

11/21(土)

未定 FC岐阜 vs ヴァンラーレ八戸(長良川)

11/22(日)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs カターレ富山(いわスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津(ニッパツ)

未定 SC相模原 vs 福島ユナイテッドFC(ギオンス)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ(白波スタ)

未定 ガンバ大阪U-23 vs 藤枝MYFC(パナスタ)

未定 セレッソ大阪U-23 vs カマタマーレ讃岐(ヤンマー)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs FC今治(ソユスタ)※2

未定 FC東京U-23 vs ロアッソ熊本(味フィ西)※2

【第36節】

11/28(土)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs ブラウブリッツ秋田(ニッパツ)

未定 藤枝MYFC vs SC相模原(藤枝サ)

未定 カマタマーレ讃岐 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ピカスタ)

11/29(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs セレッソ大阪U-23(とうスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs FC東京U-23(長野U)

未定 カターレ富山 vs FC岐阜(富山)

未定 アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取(愛鷹)

未定 FC今治 vs ガンバ大阪U-23(夢スタ)

未定 ロアッソ熊本 vs いわてグルージャ盛岡(えがおS)

【第37節】

12/6(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs FC今治(プラスタ)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs アスルクラロ沼津(いわスタ)

未定 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC(富山)

未定 FC岐阜 vs ロアッソ熊本(長良川)

未定 ガイナーレ鳥取 vs 藤枝MYFC(Axis)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜(白波スタ)

未定 ガンバ大阪U-23 vs AC長野パルセイロ(パナスタ)

未定 セレッソ大阪U-23 vs FC東京U-23(ヤンマー)

未定 ブラウブリッツ秋田 vs カマタマーレ讃岐(ソユスタ)※2

【第38節】

12/13(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡(とうスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs カマタマーレ讃岐(ニッパツ)

未定 SC相模原 vs ブラウブリッツ秋田(ギオンス)

未定 AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸(長野U)

未定 藤枝MYFC vs アスルクラロ沼津(藤枝サ)

未定 FC今治 vs カターレ富山(夢スタ)

未定 ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取(えがおS)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs FC岐阜(白波スタ)

未定 FC東京U-23 vs ガンバ大阪U-23(夢の島)

※1:命名権(ネーミングライツ)決定に伴い、2020年4月1日より「とりスタ」は「Axis(アクシス)」に名称が変更となります。

※2:開催日は未定。

■今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。