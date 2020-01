Jリーグは22日、2020明治安田生命J2リーグの日程、全42試合を発表した。詳細は以下のとおり。

<2020明治安田生命J2リーグの日程>

【第1節】

2/23(日・祝)

13:30 ギラヴァンツ北九州 vs アビスパ福岡(ミクスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs 大宮アルディージャ(Ksスタ)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs アルビレックス新潟(正田スタ)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC琉球(フクアリ)

14:00 FC町田ゼルビア vs ヴァンフォーレ甲府(Gスタ)

14:00 ジュビロ磐田 vs モンテディオ山形(ヤマハ)

14:00 ファジアーノ岡山 vs ツエーゲン金沢(Cスタ)

14:00 レノファ山口FC vs 京都サンガF.C.(みらスタ)

14:00 徳島ヴォルティス vs 東京ヴェルディ(鳴門大塚)

14:00 V・ファーレン長崎 vs 栃木SC(トラスタ)

16:00 愛媛FC vs 松本山雅FC(ニンスタ)

【第2節】

2/29(土)

14:00 大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス(NACK)

14:00 レノファ山口FC vs ギラヴァンツ北九州(みらスタ)

15:05 FC琉球 vs ファジアーノ岡山(タピスタ)

3/1(日)

14:00 水戸ホーリーホック vs 栃木SC(Ksスタ)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア(フクアリ)

14:00 東京ヴェルディ vs ツエーゲン金沢(味スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ザスパクサツ群馬(中銀スタ)

14:00 松本山雅FC vs アルビレックス新潟(サンアル)

14:00 京都サンガF.C. vs V・ファーレン長崎(サンガS)

14:00 アビスパ福岡 vs ジュビロ磐田(ベススタ)

15:00 愛媛FC vs モンテディオ山形(ニンスタ)

【第3節】

3/7(土)

14:00 大宮アルディージャ vs ジュビロ磐田(NACK)

14:00 FC町田ゼルビア vs ギラヴァンツ北九州(Gスタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs ジェフユナイテッド千葉(デンカS)

14:00 徳島ヴォルティス vs V・ファーレン長崎(鳴門大塚)

15:00 東京ヴェルディ vs ヴァンフォーレ甲府(味スタ)

3/8(日)

14:00 栃木SC vs 愛媛FC(栃木グ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs モンテディオ山形(石川西部)

14:00 京都サンガF.C. vs FC琉球(サンガS)

14:00 ファジアーノ岡山 vs レノファ山口FC(Cスタ)

16:00 松本山雅FC vs 水戸ホーリーホック(サンアル)

17:00 ザスパクサツ群馬 vs アビスパ福岡(正田スタ)

【第4節】

3/14(土)

14:00 モンテディオ山形 vs レノファ山口FC(NDスタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 京都サンガF.C.(中銀スタ)

14:00 ジュビロ磐田 vs 水戸ホーリーホック(ヤマハ)

14:00 徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢(鳴門大塚)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ファジアーノ岡山(ミクスタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs 大宮アルディージャ(トラスタ)

15:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア(味スタ)

16:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 松本山雅FC(フクアリ)

16:00 FC琉球 vs アルビレックス新潟(タピスタ)

17:00 愛媛FC vs ザスパクサツ群馬(ニンスタ)

3/15(日)

14:00 栃木SC vs アビスパ福岡(栃木グ)

【第5節】

3/18(水)

19:00 モンテディオ山形 vs 大宮アルディージャ(NDスタ)

19:00 水戸ホーリーホック vs ヴァンフォーレ甲府(Ksスタ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs FC琉球(正田スタ)

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ギラヴァンツ北九州(フクアリ)

19:00 松本山雅FC vs 徳島ヴォルティス(サンアル)

19:00 アルビレックス新潟 vs ファジアーノ岡山(デンカS)

19:00 ツエーゲン金沢 vs 愛媛FC(石川西部)

19:00 京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ(サンガS)

19:00 レノファ山口FC vs V・ファーレン長崎(みらスタ)

19:00 アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア(ベススタ)

19:30 ジュビロ磐田 vs 栃木SC(ヤマハ)

【第6節】

3/21(土)

14:00 京都サンガF.C. vs ザスパクサツ群馬(サンガS)

16:00 ファジアーノ岡山 vs モンテディオ山形(Cスタ)

3/22(日)

14:00 大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府(NACK)

14:00 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田(味スタ)

14:00 FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟(Gスタ)

14:00 レノファ山口FC vs 水戸ホーリーホック(みらスタ)

14:00 アビスパ福岡 vs ツエーゲン金沢(ベススタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC(ミクスタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC(トラスタ)

15:00 FC琉球 vs 徳島ヴォルティス(タピスタ)

17:00 栃木SC vs ジェフユナイテッド千葉(栃木グ)

【第7節】

3/28(土)

14:00 アルビレックス新潟 vs 水戸ホーリーホック(デンカS)

14:00 徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形(鳴門大塚)

19:00 愛媛FC vs アビスパ福岡(ニンスタ)

3/29(日)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ジュビロ磐田(正田スタ)

14:00 東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉(味スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs FC琉球(中銀スタ)

14:00 松本山雅FC vs ツエーゲン金沢(サンアル)

14:00 ファジアーノ岡山 vs 大宮アルディージャ(Cスタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 京都サンガF.C.(ミクスタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs FC町田ゼルビア(トラスタ)

17:00 栃木SC vs レノファ山口FC(栃木グ)

【第8節】

4/4(土)

14:00 大宮アルディージャ vs 京都サンガF.C.(NACK)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 愛媛FC(フクアリ)

14:00 アルビレックス新潟 vs ヴァンフォーレ甲府(デンカS)

15:00 ジュビロ磐田 vs 徳島ヴォルティス(ヤマハ)

18:00 FC琉球 vs 松本山雅FC(タピスタ)

4/5(日)

13:05 アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎(ベススタ)

14:00 モンテディオ山形 vs 東京ヴェルディ(NDスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs ギラヴァンツ北九州(Ksスタ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs 栃木SC(石川西部)

14:00 レノファ山口FC vs ザスパクサツ群馬(みらスタ)

15:00 FC町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山(Gスタ)

【第9節】

4/11(土)

14:00 V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉(トラスタ)

15:00 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山(味スタ)

19:00 愛媛FC vs 大宮アルディージャ(ニンスタ)

4/12(日)

13:00 松本山雅FC vs ザスパクサツ群馬(サンアル)

14:00 栃木SC vs アルビレックス新潟(栃木グ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs ジュビロ磐田(石川西部)

14:00 京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア(サンガS)

14:00 徳島ヴォルティス vs 水戸ホーリーホック(鳴門大塚)

14:00 アビスパ福岡 vs レノファ山口FC(ベススタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンフォーレ甲府(ミクスタ)

18:00 FC琉球 vs モンテディオ山形(タピスタ)

【第10節】

4/17(金)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs ツエーゲン金沢(正田スタ)

4/18(土)

14:00 大宮アルディージャ vs FC琉球(NACK)

14:00 アルビレックス新潟 vs ギラヴァンツ北九州(デンカS)

14:00 ファジアーノ岡山 vs 松本山雅FC(Cスタ)

4/19(日)

14:00 モンテディオ山形 vs 栃木SC(NDスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs 愛媛FC(Ksスタ)

14:00 東京ヴェルディ vs V・ファーレン長崎(味スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs アビスパ福岡(中銀スタ)

14:00 レノファ山口FC vs ジュビロ磐田(みらスタ)

15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 京都サンガF.C.(フクアリ)

15:00 FC町田ゼルビア vs 徳島ヴォルティス(Gスタ)

【第11節】

4/25(土)

14:00 大宮アルディージャ vs 松本山雅FC(NACK)

14:00 京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山(サンガS)

14:00 徳島ヴォルティス vs 栃木SC(鳴門大塚)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs モンテディオ山形(ミクスタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs ザスパクサツ群馬(トラスタ)

15:00 FC町田ゼルビア vs レノファ山口FC(Gスタ)

15:00 ジュビロ磐田 vs ジェフユナイテッド千葉(ヤマハ)

17:00 愛媛FC vs ヴァンフォーレ甲府(ニンスタ)

18:00 FC琉球 vs 水戸ホーリーホック(タピスタ)

4/26(日)

14:00 ツエーゲン金沢 vs アルビレックス新潟(石川西部)

14:00 アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ(ベススタ)

【第12節】

4/29(水・祝)

14:00 モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉(NDスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs ツエーゲン金沢(Ksスタ)

14:00 栃木SC vs ファジアーノ岡山(栃木グ)

14:00 東京ヴェルディ vs 大宮アルディージャ(味スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 徳島ヴォルティス(中銀スタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs レノファ山口FC(デンカS)

14:00 愛媛FC vs 京都サンガF.C.(ニンスタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田(トラスタ)

15:00 ザスパクサツ群馬 vs ギラヴァンツ北九州(正田スタ)

15:00 松本山雅FC vs アビスパ福岡(サンアル)

19:00 FC琉球 vs FC町田ゼルビア(タピスタ)

【第13節】

5/2(土)

14:00 大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟(NACK)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形(中銀スタ)

14:00 京都サンガF.C. vs 松本山雅FC(サンガS)

14:00 レノファ山口FC vs 徳島ヴォルティス(みらスタ)

15:00 ザスパクサツ群馬 vs 栃木SC(正田スタ)

15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック(フクアリ)

5/3(日・祝)

14:00 東京ヴェルディ vs 愛媛FC(味スタ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs ギラヴァンツ北九州(石川西部)

14:00 アビスパ福岡 vs FC琉球(ベススタ)

15:00 FC町田ゼルビア vs ジュビロ磐田(Gスタ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎(Cスタ)

【第14節】

5/6(水・休)

14:00 モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬(NDスタ)

14:00 栃木SC vs 大宮アルディージャ(未定)

14:00 アルビレックス新潟 vs アビスパ福岡(デンカS)

14:00 ツエーゲン金沢 vs ヴァンフォーレ甲府石川(西部)

14:00 徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉(鳴門大塚)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs V・ファーレン長崎(ミクスタ)

15:00 FC町田ゼルビア vs 愛媛FC(Gスタ)

16:00 ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック(Cスタ)

19:00 FC琉球 vs レノファ山口FC(タピスタ)

5/13(水)

19:00 松本山雅FC vs 東京ヴェルディ(サンアル)※1

19:30 ジュビロ磐田 vs 京都サンガF.C.(ヤマハ)※2

※1 松本が2020JリーグYBCルヴァンカップに出場しない場合、開催日が5月6日(水・休)14:00KO@サンアルに変更となります。

※2 磐田が2020JリーグYBCルヴァンカップに出場しない場合、開催日が5月6日(水・休)15:00KO@ヤマハに変更となります。

【第15節】

5/9(土)

14:00 松本山雅FC vs 栃木SC(サンアル)

14:00 京都サンガF.C. vs 徳島ヴォルティス(サンガS)

16:00 東京ヴェルディ vs アルビレックス新潟(味スタ)

5/10(日)

14:00 水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形(Ksスタ)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ファジアーノ岡山(正田スタ)

14:00 大宮アルディージャ vs FC町田ゼルビア(NACK)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジュビロ磐田中(銀スタ)

14:00 レノファ山口FC vs ツエーゲン金沢(みらスタ)

14:00 アビスパ福岡 vs ジェフユナイテッド千葉(ベススタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs FC琉球(トラスタ)

19:00 愛媛FC vs ギラヴァンツ北九州(ニンスタ)

【第16節】

5/16(土)

14:00 ジュビロ磐田 vs 愛媛FC(ヤマハ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs 松本山雅FC(トラスタ)

18:00 FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州(タピスタ)

5/17(日)

13:00 ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡(Cスタ)

14:00 モンテディオ山形 vs アルビレックス新潟(NDスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs 京都サンガF.C.(Ksスタ)

14:00 栃木SC vs 東京ヴェルディ(未定)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口FC(中銀スタ)

14:00 徳島ヴォルティス vs ザスパクサツ群馬(鳴門大塚)

15:00 FC町田ゼルビア vs ツエーゲン金沢(Gスタ)

16:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大宮アルディージャ(フクアリ)

【第17節】

5/23(土)

19:00 FC琉球 vs 栃木SC(タピスタ)

5/24(日)

13:10 松本山雅FC vs ヴァンフォーレ甲府(サンアル)

14:00 モンテディオ山形 vs FC町田ゼルビア(NDスタ)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs 大宮アルディージャ(正田スタ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs V・ファーレン長崎(石川西部)

14:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡(サンガS)

14:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉(みらスタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 徳島ヴォルティス(ミクスタ)

15:00 アルビレックス新潟 vs 愛媛FC(デンカS)

17:00 ファジアーノ岡山 vs ジュビロ磐田(Cスタ)

未定 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック(味スタ)

【第18節】

5/30(土)

14:00 大宮アルディージャ vs ギラヴァンツ北九州(NACK)

14:00 アビスパ福岡 vs モンテディオ山形(ベススタ)

14:00 V・ファーレン長崎 vs アルビレックス新潟(トラスタ)

15:00 ジュビロ磐田 vs 松本山雅FC(ヤマハ)

16:00 東京ヴェルディ vs FC琉球(味スタ)

5/31(日)

14:00 水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア(Ksスタ)

14:00 栃木SC vs ヴァンフォーレ甲府(未定)

14:00 京都サンガF.C. vs ツエーゲン金沢(サンガS)

14:00 徳島ヴォルティス vs ファジアーノ岡山(鳴門大塚)

16:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ザスパクサツ群馬(フクアリ)

19:00 愛媛FC vs レノファ山口FC(ニンスタ)

【第19節】

6/6(土)

12:00 アビスパ福岡 vs 徳島ヴォルティス(ベススタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 東京ヴェルディ(ミクスタ)

16:00 FC町田ゼルビア vs 栃木SC(Gスタ)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs V・ファーレン長崎(中銀スタ)

18:00 ツエーゲン金沢 vs 大宮アルディージャ(石川西部)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 水戸ホーリーホック(正田スタ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉(Cスタ)

19:00 レノファ山口FC vs 松本山雅FC(みらスタ)

19:00 FC琉球 vs 愛媛FC(タピスタ)

6/7(日)

14:00 モンテディオ山形 vs 京都サンガF.C.(NDスタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs ジュビロ磐田(デンカS)

【第20節】

6/13(土)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山(中銀スタ)

18:00 松本山雅FC vs FC町田ゼルビア(サンアル)

19:00 栃木SC vs ギラヴァンツ北九州(栃木グ)

19:00 ジュビロ磐田 vs FC琉球(ヤマハ)

6/14(日)

18:00 水戸ホーリーホック vs アビスパ福岡(Ksスタ)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢(フクアリ)

18:00 アルビレックス新潟 vs 京都サンガF.C.(デンカS)

18:00 愛媛FC vs 徳島ヴォルティス(ニンスタ)

18:00 V・ファーレン長崎 vs モンテディオ山形(トラスタ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 東京ヴェルディ(正田スタ)

19:00 大宮アルディージャ vs レノファ山口FC(NACK)

【第21節】

6/20(土)

18:00 水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎(Ksスタ)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ヴァンフォーレ甲府(フクアリ)

18:00 ツエーゲン金沢 vs FC琉球(石川西部)

18:00 京都サンガF.C. vs 栃木SC(サンガS)

19:00 モンテディオ山形 vs 松本山雅FC(NDスタ)

19:00 レノファ山口FC vs 東京ヴェルディ(みらスタ)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs ジュビロ磐田(ミクスタ)

6/21(日)

18:00 FC町田ゼルビア vs ザスパクサツ群馬(Gスタ)

18:00 ファジアーノ岡山 vs 愛媛FC(Cスタ)

18:00 徳島ヴォルティス vs アルビレックス新潟(鳴門大塚)

18:00 アビスパ福岡 vs 大宮アルディージャ(ベススタ)

【第22節】

6/27(土)

18:00 東京ヴェルディ vs アビスパ福岡(味スタ)

18:00 松本山雅FC vs 京都サンガF.C.(サンアル)

18:00 アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形(デンカS)

18:00 FC琉球 vs ジェフユナイテッド千葉(タピスタ)

19:00 愛媛FC vs 水戸ホーリーホック(ニンスタ)

6/28(日)

18:00 栃木SC vs ツエーゲン金沢(栃木グ)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ギラヴァンツ北九州(中銀スタ)

18:00 V・ファーレン長崎 vs 徳島ヴォルティス(トラスタ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs レノファ山口FC(正田スタ)

19:00 大宮アルディージャ vs ファジアーノ岡山(NACK)

19:00 ジュビロ磐田 vs FC町田ゼルビア(ヤマハ)

【第23節】

7/4(土)

18:00 水戸ホーリーホック vs FC琉球(Ksスタ)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs アビスパ福岡(フクアリ)

18:00 FC町田ゼルビア vs V・ファーレン長崎(Gスタ)

18:00 アルビレックス新潟 vs ザスパクサツ群馬(デンカS)

18:00 ツエーゲン金沢 vs 松本山雅FC(石川西部)

18:00 京都サンガF.C. vs ギラヴァンツ北九州(サンガS)

19:00 モンテディオ山形 vs ジュビロ磐田(NDスタ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ(Cスタ)

19:00 徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ(鳴門大塚)

7/5(日)

19:00 レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府(みらスタ)

19:00 愛媛FC vs 栃木SC(ニンスタ)

【第24節】

7/11(土)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形(フクアリ)

18:00 松本山雅FC vs 愛媛FC(サンアル)

18:00 FC琉球 vs 京都サンガF.C.(タピスタ)

19:00 栃木SC vs 徳島ヴォルティス(栃木グ)

7/12(日)

18:00 FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック(Gスタ)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ツエーゲン金沢(中銀スタ)

18:00 アビスパ福岡 vs アルビレックス新潟(ベススタ)

18:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC(トラスタ)

19:00 大宮アルディージャ vs 東京ヴェルディ(NACK)

19:00 ジュビロ磐田 vs ファジアーノ岡山(ヤマハ)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs ザスパクサツ群馬(ミクスタ)

【第25節】

7/18(土)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 東京ヴェルディ(中銀スタ)

18:00 松本山雅FC vs ジュビロ磐田(サンアル)

18:00 アルビレックス新潟 vs 栃木SC(デンカS)

18:00 ツエーゲン金沢 vs 水戸ホーリーホック(石川西部)

18:30 京都サンガF.C. vs 大宮アルディージャ(サンガS)

19:00 レノファ山口FC vs アビスパ福岡(みらスタ)

19:00 徳島ヴォルティス vs FC琉球(鳴門大塚)

19:00 愛媛FC vs V・ファーレン長崎(ニンスタ)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs ジェフユナイテッド千葉(ミクスタ)

7/19(日)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs モンテディオ山形(正田スタ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs FC町田ゼルビア(Cスタ)

【第26節】

8/10(月・祝)

18:00 水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ(Ksスタ)

18:00 栃木SC vs FC琉球(栃木グ)

19:00 モンテディオ山形 vs ギラヴァンツ北九州(NDスタ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs ジェフユナイテッド千葉(正田スタ)

19:00 大宮アルディージャ vs 愛媛FC(NACK)

19:00 FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.(Gスタ)

19:00 ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府(ヤマハ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs 徳島ヴォルティス(Cスタ)

19:00 レノファ山口FC vs アルビレックス新潟(みらスタ)

19:00 アビスパ福岡 vs 松本山雅FC(ベススタ)

19:00 V・ファーレン長崎 vs ツエーゲン金沢(トラスタ)

【第27節】

8/15(土)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ(フクアリ)

18:30 京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック(サンガS)

19:00 徳島ヴォルティス vs ジュビロ磐田(鳴門大塚)

19:00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山(トラスタ)

8/16(日)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 大宮アルディージャ(中銀スタ)

18:00 松本山雅FC vs モンテディオ山形(サンアル)

18:00 愛媛FC vs FC町田ゼルビア(ニンスタ)

18:00 FC琉球 vs ザスパクサツ群馬(タピスタ)

19:00 ツエーゲン金沢 vs レノファ山口FC(石川西部)

19:00 アビスパ福岡 vs 栃木SC(ベススタ)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs アルビレックス新潟(ミクスタ)

【第28節」

8/22(土)

18:00 アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎(デンカS)

19:00 栃木SC vs 京都サンガF.C.(栃木グ)

19:00 ツエーゲン金沢 vs ジェフユナイテッド千葉(石川西部)

19:00 ファジアーノ岡山 vs FC琉球(Cスタ)

19:00 レノファ山口FC vs 愛媛FC(みらスタ)

19:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府(鳴門大塚)

8/23(日)

18:00 水戸ホーリーホック vs 松本山雅FC(Ksスタ)

18:30 モンテディオ山形 vs アビスパ福岡(NDスタ)

19:00 大宮アルディージャ vs ザスパクサツ群馬(NACK)

19:00 ジュビロ磐田 vs 東京ヴェルディ(ヤマハ)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC町田ゼルビア(ミクスタ)

【第29節】

8/29(土)

18:00 水戸ホーリーホック vs アルビレックス新潟(Ksスタ)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス(フクアリ)

18:00 松本山雅FC vs ファジアーノ岡山(サンアル)

19:00 栃木SC vs ジュビロ磐田(未定)

19:00 レノファ山口FC vs モンテディオ山形(みらスタ)

19:00 V・ファーレン長崎 vs ギラヴァンツ北九州(トラスタ)

19:00 FC琉球 vs 大宮アルディージャ(タピスタ)

8/30(日)

18:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ(Gスタ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 京都サンガF.C.(正田スタ)

19:00 愛媛FC vs ツエーゲン金沢(ニンスタ)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴァンフォーレ甲府(ベススタ)

【第30節】

9/5(土)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木SC(中銀スタ)

18:00 アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ(デンカS)

18:00 京都サンガF.C. vs レノファ山口FC(サンガS)

19:00 モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック(NDスタ)

19:00 ツエーゲン金沢 vs アビスパ福岡(石川西部)

19:00 徳島ヴォルティス vs 愛媛FC(鳴門大塚)

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球(ミクスタ)

19:00 ジュビロ磐田 vs V・ファーレン長崎(ヤマハ)

9/6(日)

18:00 FC町田ゼルビア vs 大宮アルディージャ(Gスタ)

18:00 ファジアーノ岡山 vs ザスパクサツ群馬(Cスタ)

18:00 松本山雅FC vs ジェフユナイテッド千葉(サンアル)

【第31節】

9/12(土)

未定 水戸ホーリーホック vs ザスパクサツ群馬(Ksスタ)

未定 栃木SC vs FC町田ゼルビア(栃木グ)

未定 大宮アルディージャ vs ツエーゲン金沢(NACK)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs ジュビロ磐田(フクアリ)

未定 京都サンガF.C. vs モンテディオ山形(サンガS)

未定 レノファ山口FC vs FC琉球(みらスタ)

未定 徳島ヴォルティス vs ギラヴァンツ北九州(鳴門大塚)

未定 愛媛FC vs アルビレックス新潟(ニンスタ)

9/13(日)

未定 東京ヴェルディ vs 松本山雅FC(味スタ)

未定 アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山(ベススタ)

未定 V・ファーレン長崎 vs ヴァンフォーレ甲府(トラスタ)

【第32節】

9/19(土)

未定 モンテディオ山形 vs ツエーゲン金沢(NDスタ)

未定 大宮アルディージャ vs 水戸ホーリーホック(NACK)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs 松本山雅FC(中銀スタ)

未定 アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス(デンカS)

未定 ジュビロ磐田 vs レノファ山口FC(ヤマハ)

未定 ファジアーノ岡山 vs 栃木SC(Cスタ)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs 愛媛FC(ミクスタ)

未定 FC琉球 vs アビスパ福岡(タピスタ)

9/20(日)

未定 ザスパクサツ群馬 vs V・ファーレン長崎(正田スタ)

未定 FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉(Gスタ)

未定 東京ヴェルディ vs 京都サンガF.C.(味スタ)

【第33節】

9/26(土)

未定 モンテディオ山形 vs ヴァンフォーレ甲府(NDスタ)

未定 水戸ホーリーホック vs 徳島ヴォルティス(Ksスタ)

未定 ザスパクサツ群馬 vs FC町田ゼルビア(正田スタ)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎(フクアリ)

未定 松本山雅FC vs FC琉球(サンアル)

未定 ツエーゲン金沢 vs ファジアーノ岡山(石川西部)

未定 ジュビロ磐田 vs 大宮アルディージャ(ヤマハ)

未定 京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟(サンガS)

未定 レノファ山口FC vs 栃木SC(みらスタ)

未定 愛媛FC vs 東京ヴェルディ(ニンスタ)

未定 アビスパ福岡 vs ギラヴァンツ北九州(ベススタ)

【第34節】

9/30(水)

未定 栃木SC vs ザスパクサツ群馬(栃木グ)

未定 大宮アルディージャ vs ジェフユナイテッド千葉(NACK)

未定 FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡(Gスタ)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟(中銀スタ)

未定 ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.(Cスタ)

未定 徳島ヴォルティス vs 松本山雅FC(鳴門大塚)

未定 愛媛FC vs ジュビロ磐田(ニンスタ)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs レノファ山口FC(ミクスタ)

未定 V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック(トラスタ)

未定 FC琉球 vs ツエーゲン金沢(タピスタ)

未定 東京ヴェルディ vs モンテディオ山形(未定)

【第35節】

10/4(日)

未定 モンテディオ山形 vs FC琉球(NDスタ)

未定 水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山(Ksスタ)

未定 ザスパクサツ群馬 vs 徳島ヴォルティス(正田スタ)

未定 大宮アルディージャ vs V・ファーレン長崎(NACK)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs 栃木SC(フクアリ)

未定 アルビレックス新潟 vs 松本山雅FC(デンカS)※4

未定 ツエーゲン金沢 vs 東京ヴェルディ(石川西部)

未定 ジュビロ磐田 vs ギラヴァンツ北九州(ヤマハ)※3

未定 京都サンガF.C. vs ヴァンフォーレ甲府(サンガS)

未定 レノファ山口FC vs FC町田ゼルビア(下関)

未定 アビスパ福岡 vs 愛媛FC(ベススタ)

※3 磐田が2020JリーグYBCルヴァンカッププライムステージに進出した場合、開催日が9月9日(水)19:30KO@ヤマハに変更となる可能性があります。

※4 松本が2020JリーグYBCルヴァンカッププライムステージに進出した場合、開催日が9月9日(水)19:00KO@サンアルに変更となる可能性があります。

【第36節】

10/10(土)

未定 東京ヴェルディ vs ザスパクサツ群馬(味スタ)

未定 アルビレックス新潟 vs FC琉球(デンカS)

未定 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.(トラスタ)

未定 松本山雅FC vs レノファ山口FC(サンアル)

未定 ジュビロ磐田 vs ツエーゲン金沢(ヤマハ)

10/11(日)

未定 栃木SC vs 水戸ホーリーホック(栃木グ)

未定 FC町田ゼルビア vs モンテディオ山形(Gスタ)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉(中銀スタ)

未定 徳島ヴォルティス vs アビスパ福岡(鳴門大塚)

未定 愛媛FC vs ファジアーノ岡山(ニンスタ)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs 大宮アルディージャ(ミクスタ)

【第37節】

10/17(土)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs アルビレックス新潟(フクアリ)

未定 FC琉球 vs ヴァンフォーレ甲府(タピスタ)

10/18(日)

未定 モンテディオ山形 vs 徳島ヴォルティス(NDスタ)

未定 水戸ホーリーホック vs ジュビロ磐田(Ksスタ)

未定 栃木SC vs V・ファーレン長崎(栃木グ)

未定 ザスパクサツ群馬 vs 松本山雅FC(正田スタ)

未定 大宮アルディージャ vs アビスパ福岡(NACK)N

未定 東京ヴェルディ vs レノファ山口FC(味スタ)

未定 ツエーゲン金沢 vs FC町田ゼルビア(石川西部)

未定 京都サンガF.C. vs 愛媛FC(サンガS)

未定 ファジアーノ岡山 vs ギラヴァンツ北九州(Cスタ)

【第38節】

10/25(日)

未定 モンテディオ山形 vs V・ファーレン長崎(NDスタ)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック(中銀スタ)

未定 アルビレックス新潟 vs ツエーゲン金沢(デンカS)

未定 レノファ山口FC vs ファジアーノ岡山(みらスタ)

未定 徳島ヴォルティス vs FC町田ゼルビア(鳴門大塚)

未定 愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉(ニンスタ)

未定 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.(ベススタ)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs 栃木SC(ミクスタ)

未定 FC琉球 vs 東京ヴェルディ(タピスタ)

未定 松本山雅FC vs 大宮アルディージャ(サンアル)

未定 ジュビロ磐田 vs ザスパクサツ群馬(ヤマハ)

【第39節】

10/31(土)

未定 水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC(Ksスタ)

未定 ザスパクサツ群馬 vs 愛媛FC(正田スタ)

未定 大宮アルディージャ vs モンテディオ山形(NACK)

未定 ジュビロ磐田 vs アルビレックス新潟(ヤマハ)

未定 V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡(トラスタ)

11/1(日)

未定 栃木SC vs 松本山雅FC(栃木グ)

未定 東京ヴェルディ vs ギラヴァンツ北九州(味フィ西)

未定 FC町田ゼルビア vs FC琉球(Gスタ)

未定 ツエーゲン金沢 vs 徳島ヴォルティス(石川西部)

未定 京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉(サンガS)

未定 ファジアーノ岡山 vs ヴァンフォーレ甲府(Cスタ)

【第40節】

11/7(土)

未定 アビスパ福岡 vs ザスパクサツ群馬(ベススタ)

未定 FC琉球 vs ジュビロ磐田(タピスタ)

11/8(日)

未定 モンテディオ山形 vs 愛媛FC(NDスタ)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山(フクアリ)

未定 東京ヴェルディ vs 栃木SC(味スタ)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs FC町田ゼルビア(中銀スタ)

未定 松本山雅FC vs V・ファーレン長崎(サンアル)

未定 アルビレックス新潟 vs 大宮アルディージャ(デンカS)

未定 ツエーゲン金沢 vs 京都サンガF.C.(石川西部)

未定 徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC(鳴門大塚)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs 水戸ホーリーホック(ミクスタ)

【第41節】

11/14(土)

未定 ジュビロ磐田 vs アビスパ福岡(ヤマハ)

未定 V・ファーレン長崎 vs 東京ヴェルディ(トラスタ)

11/15(日)

未定 水戸ホーリーック vs ジェフユナイテッド千葉(Ksスタ)

未定 栃木SC vs モンテディオ山形(未定)

未定 ザスパクサツ群馬 vs ヴァンフォーレ甲府(正田スタ)

未定 FC町田ゼルビア vs 松本山雅FC(Gスタ)

未定 ファジアーノ岡山 vs アルビレックス新潟(Cスタ)

未定 レノファ山口FC vs 大宮アルディージャ(みらスタ)

未定 徳島ヴォルティス vs 京都サンガF.C.(鳴門大塚)

未定 愛媛FC vs FC琉球(ニンスタ)

未定 ギラヴァンツ北九州 vs ツエーゲン金沢(ミクスタ)

【第42節】

11/22(日)

未定 モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山(NDスタ)

未定 大宮アルディージャ vs 栃木SC(NACK)

未定 ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山口FC(フクアリ)

未定 東京ヴェルディ vs 徳島ヴォルティス(未定)

未定 ヴァンフォーレ甲府 vs 愛媛FC(中銀スタ)

未定 松本山雅FC vs ギラヴァンツ北九州(サンアル)※5※7

未定 アルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビア(デンカS)

未定 ツエーゲン金沢 vs ザスパクサツ群馬(石川西部)

未定 京都サンガF.C. vs ジュビロ磐田(サンガS)※6※8

未定 アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック(ベススタ)

未定 FC琉球 vs V・ファーレン長崎(タピスタ)

※5 松本が2020JリーグYBCルヴァンカップ準決勝に進出した場合、開催日が10月14日(水)に変更となる可能性があります。

※6 磐田が2020JリーグYBCルヴァンカップ準決勝に進出した場合、開催日が10月14日(水)に変更となる可能性があります。

※7 松本が2020JリーグYBCルヴァンカップ決勝に進出した場合、開催日が11月11日(水)に変更となる可能性があります。

※8 磐田が2020JリーグYBCルヴァンカップ決勝に進出した場合、開催日が11月11日(水)に変更となる可能性があります。

■今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表します。