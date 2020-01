ブライト・アイズ、約9年ぶりとなる復活ライブの初日は東京で開催

フィービー・ブリジャーズとの新ユニット、ベター・オブリヴィオン・コミュニティー・センターでの活動も話題となったシンガーソングライター、コナー・オバースト率いるブライト・アイズがおよそ9年の時を経て復活。さらに、早くも来日公演が3月23日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催されることも決定した。



2011年のアルバム『ザ・ピープルズ・キー』を最後に活動を休止し、それぞれソロやプロデューサーとして活躍していたブライト・アイズだが、先日「#BrightEyes2020」というハッシュタグと共にInstagramのアカウントを開設、バンドとしての再始動をアナウンスした。新たにインディ・レーベルのデッド・オーシャンズと契約したことも明らかになっており、ニューアルバムも準備中とのこと。



今回の東京公演は、現時点で5月のロサンゼルス、6月のニューヨーク、そして9月にイギリスで開催されるインディー・ロックとフォークの祭典「End Of The Road Festival」を含む全5公演の復活ライヴの初日となる。







来日公演の詳細は以下の通り。チケットは2月1日の一般発売に先駆け、クリエイティブマン会員先行が1月23日から26日まで実施される。





<来日公演情報>







BRIGHT EYES



日程:2020年3月23日(月)

会場:恵比寿LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:30/ START 19:30

料金:オールスタンディング¥7,500(税込)

制作・招聘:クリエイティブマン 協力:BIG NOTHING