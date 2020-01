『すみっコぐらし』の”ぺんぎん？”と”とんかつ&えびふらいのしっぽ”がケーブル用アクセで登場！

ベネリックは、2020年1月下旬より、ドリームズのiPhone 純正Lightning ケーブル用アクセサリー「CABLE BITE」の新商品、「CABLE BITE すみっコぐらし」の”ぺんぎん?”と”とんかつ& えびふらいのしっぽ”の2種を発売することを発表した。



『すみっコぐらし』は「ここがおちつくんです」をキーワードに、すみっこにいるとなぜか”落ちつく”というちょっぴりネガティブなキャラクターたちが、ほっこりとしたタッチですみっこで身を寄せ合って暮らしている姿を描いたキャラクターシリーズ。



このたび、大人気の「CABLE BITE」に『すみっコぐらし』のキャラクターから、自分はぺんぎん? と自信のない”ぺんぎん?”や、食べ残されちゃった”とんかつ&えびふらいのしっぽ”の個性的な2種が登場!



「CABLE BITE」は、iPhone純正ケーブルに取り付けて使用する、ケーブルの断線予防にもなる実用性を兼ね備えたアイテム。すみっこにいるとなぜか落ちつく”すみっコ”たちが、スマートフォンにぴったりつかまり、ケーブルを断線から守ってくれる。



スマートフォンにぴたっとつかまる姿でほっこり癒される、すみっこが好きな方、すみっこが気になる方におすすめのシリーズだ。



※CABLE BITEは株式会社ドリームズの日本特許登録・出願済み及び日本意匠登録済み商品です。本商品はドリームズとの業務提携商品です。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.